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父母反西方子女留西方 俄官二代吃香喝辣遭批極度虛偽

中央社 紐約13日綜合外電報導
普亭親信女兒培斯科娃（Elizaveta Peskova）經常成為俄國和歐洲八卦小報的素材，而她對聚光燈或爭議也不迴避，她曾告訴俄羅斯一家電視台自己「在歐洲的環境中感覺較好」圖翻攝自IG@lisa_peskova
普亭親信女兒培斯科娃（Elizaveta Peskova）經常成為俄國和歐洲八卦小報的素材，而她對聚光燈或爭議也不迴避，她曾告訴俄羅斯一家電視台自己「在歐洲的環境中感覺較好」圖翻攝自[email protected]_peskova

俄羅斯總統普亭上個月公開斥責「心理上」與西方結盟的俄國人，稱他們是「人渣和叛徒」。諷刺的是，他身邊一些高官的子女，正在西方過著窮奢極侈的生活。

美國有線電視新聞網（CNN）稱這些高官的兒女為「克里姆林宮小孩」（kids of the Kremlin）。他們生活在一個擁有私人飛機、豪華巴黎公寓、奧地利滑雪假期以及就讀倫敦和紐約菁英大學的世界裡。

這些人的父母在歐洲國家首都最精華地區置產。他們的社交媒體個人資訊充斥名牌禮服和名流聚會活動。一位年輕女子還張貼她在一位寡頭（oligarch）位在亞得里亞海（Adriatic Sea）別墅泳池邊歡度22歲生日照片，這位寡頭與普亭關係密切。

儘管他們的父母公開反對西方，但他們卻在父母宣告摒棄的國家長大。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）熟諳俄羅斯政治的崔斯曼（Daniel Treisman）教授說：「這稱得上極端虛偽。」

他說：「他們甚至不覺得有矛盾，他們認為美國與俄羅斯之間存在競爭，但這怎會影響女兒的教育計畫？或他們在那裡擁有自己的城堡？」

普亭的副幕僚長兼首席發言人培斯科夫（DmitryPeskov）是其中一位，他幾乎天天傳達普亭強硬尖酸刻薄的反西方言論。

美國最近對培斯科夫、其妻和兩名成年子女（來自前兩次婚姻）祭出制裁，稱這一家人過著「奢華生活，與培斯科夫的公務員薪水不符，很可能是建立在他藉與普亭關係所得到的不當財富。」他至少兩個孩子在成年返回莫斯科前，主要是在西歐長大。

培斯科夫擔任現職近十年，根據遭關押俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）創立的「反貪腐基金會」（Anti-Corruption Foundation）調查，培斯科夫在2020年賺了17萬3000美元，有人見到他戴著60萬美元名錶去度蜜月，期間還在薩丁尼亞島（Sardinia）外海搭乘遊艇，一週花費約43萬美元。

培斯科娃和母親於2016年在巴黎最昂貴街區之一雨果大道買下一套價值近200萬美元...
培斯科娃和母親於2016年在巴黎最昂貴街區之一雨果大道買下一套價值近200萬美元、面積180平方公尺的公寓。圖翻攝自[email protected]_peskova

根據財產紀錄、社交媒體發文和交通違規資料庫，反貪腐基金會也揭露培斯科夫現任妻子、前妻和子女在世界各地，包括俄羅斯和法國，擁有豪華車輛和價值數百萬美元豪宅，與將近2000萬俄國人生活在貧困中形成鮮明對比。

專家表示，在普亭的世界裡，這些家庭令人咋舌但又令人費解的財富，可歸結成一個概念：竊盜統治（kleptocracy）。

喬治城大學（Georgetown University）教授、腐敗和全球政策專家維托里（Jodi Vittori）說：「竊盜統治就是政府由盜賊統治，其政策和決定都是那些盜賊做出的。」

俄羅斯竊盜統治積累的財富，經常花在西方經濟體。崔斯曼說：「他們想生活在西方，因為全世界最富裕的國家都在西方。令人讚嘆的文化中心在西方。但除了這些，西方國家的法治也比俄羅斯安全許多。所以，他們若能將大筆錢拿到西方，會感到更安全。」

多年來，俄羅斯官員和他們家人享受西方的慷慨在俄國一直是公開的秘密。2016年，俄羅斯下議院國家院（State Duma）推動一項法案，禁止大多數俄國官員的未成年子女在外國大學就讀，聲稱在國內受教育是成為真正愛國者的關鍵。該法案沒有通過。

培斯科夫24歲的女兒培斯科娃（Elizaveta Peskova）來自其第二次婚姻，她的社交媒體發文經常成為俄國和歐洲八卦小報的素材，而她對聚光燈或爭議也不迴避，她曾告訴俄羅斯一家電視台自己「在歐洲的環境中感覺較好」，並指俄國教育制度是「真正地獄」。

據報導，培斯科娃小時候就讀位在巴黎郊外的奧詩國際學校（Ecole des Roches），這所私立菁英寄宿學校每年學費約為她父親薪水的1/4，課外活動包括飛行訓練。

培斯科娃後來繼續在巴黎接受教育，她獲得路易威登（Louis Vuitton）的實習機會，並在一所法國商學院取得市場行銷學位。她甚至在歐洲議會實習。

培斯科娃曾在歐洲議會實習。（圖取自instagram.com/lisa_pesk...
培斯科娃曾在歐洲議會實習。（圖取自instagram.com/lisa_peskova）

根據反貪腐基金會，培斯科娃和母親於2016年在巴黎最昂貴街區之一雨果大道（Avenue Victor Hugo）買下一套價值近200萬美元、面積180平方公尺的公寓，該公寓位在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）和凱旋門（Arc de Triomphe）和布洛涅森林（Bois deBoulogne）之間。CNN並未確認此事是否屬實。

2017年呼籲建立「後西方」世界秩序的俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），將女兒送到倫敦和紐約的著名大學就讀。

據稱，即使拉夫羅夫外傳的女友，她女兒柯瓦勒娃（Polina Kovaleva）似乎也受益於他的影響力：她在社交媒體張貼自己在遊艇上、奧地利滑雪勝地以及一位寡頭海濱別墅的照片。

英國政府稱柯瓦勒娃為拉夫羅夫的「繼女」，並對她祭出制裁，雖然她母親並未與拉夫羅夫結婚。柯瓦勒娃在倫敦最昂貴街區之一擁有一套價值580萬美元的公寓。

柯瓦勒娃21歲時買下這棟位在肯辛頓（Kensington）的公寓，該公寓步行即可到達她曾就讀的倫敦帝國學院（Imperial College）。

同樣受到制裁的拉夫羅夫另一個女兒維諾庫羅娃（Yekaterina Vinokurova），現年39歲，曾在紐約住了17年，並就讀哥倫比亞大學，而後在倫敦政經學院（London School of Economics）取得研究所學位。

就連普亭本人，也不例外。俄羅斯獨立媒體Proekt報導，一名據稱是普亭伴侶的女子在為他生了一個女兒之後幾週，便成了摩納哥一套價值410萬美元公寓的主人。

普亭的長女瑪麗亞（Maria VladimirovnaVorontsova）嫁給一位荷蘭商人，據稱夫婦倆在荷蘭住的是一間330萬美元的公寓。

二女兒卡特琳娜（Katerina VladimirovnaTikhonova），其前夫沙馬洛夫（Kirill Shamalov）在法國比亞里茲（Biarritz）擁有一棟價值數百萬美元、有8間寢室的豪宅，這是從普亭的好友季姆琴科（Gennady Timchenko）手中買下的。這棟房子最近遭激進人士霸佔，並提供給烏克蘭難民居住。

普亭這兩個女兒上週都受到英國和美國制裁。據稱普亭還有其他非婚生子女，他們顯然全住在西方國家。克里姆林宮一直否認那些報導。

儘管自己家人與西方關係密切，但普亭最近將矛頭指向「在邁阿密（Miami）或法國蔚藍海岸（FrenchRiviera）擁有別墅，沒有鵝肝、牡蠣或他們所謂的性別自由，就無法生存」的那些俄羅斯人。

普亭於3月16日表示，這些人的問題在於，「他們的心思意念在那裡，而不是與我們的人民和俄羅斯在一起」。

普亭 俄羅斯 俄國

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