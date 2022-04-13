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普亭：將重啟月球探索計畫 當年能贏太空競賽現在也行

編譯林奇賢／綜合外電
俄國總統普亭12日宣布，將重啟月球探索計畫，為全新的太空競賽鋪路。路透
俄國總統普亭12日宣布，將重啟月球探索計畫，為全新的太空競賽鋪路。路透

在俄羅斯參與國際太空合作受到壓力之際，俄國總統普亭12日宣布，將重啟月球探索計畫，為嶄新的太空競賽鋪路。

華爾街日報報導，俄國東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）12日舉行紀念蘇聯太空人加加林（Yuri Gagarin）的活動，他在61年前成為繞行地球的第一人。普亭表示，當年有全面制裁和徹底孤立，蘇聯仍在太空競賽領先全球。他說，俄國將在今年稍晚從這裡發射月球25號（Luna-25）探測器。

他也說：「儘管外界試圖阻礙我們朝外發展，我們在困難重重之下將堅定不移地推動這些計畫。」

如今，俄國入侵烏克蘭的行動，已威脅到俄國的國際太空合作計畫。例如，歐洲太空總署近期暫停與俄國合作的火星探索生命計畫「ExoMars任務」。俄國太空總署（Roscosmos）也質疑未來能否參與國際太空站（ISS）的活動。Roscosmos先前說，暫停向美國出貨火箭引擎。

美國和俄國已在太空領域合作了將近50載的時間，起初是在1975年，阿波羅號和聯盟號在地球軌道上對接，首次完成兩國太空人在外太空的首次握手。在多年共同開發ISS後，美俄太空人2000年11月開始共同居住在ISS上。

普亭12日說，俄國將持續致力於開發新世代的運輸工具和太空核能技術，稱俄國在此領域擁有「明顯的優勢」。他也說，俄國將大舉擴大部署衛星。

太空人 俄國 普亭

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