火燒後院 澳洲部長急訪所羅門群島 力阻中國擴張

中國駐所羅門群島大使館外觀。美聯社

澳洲 太平洋事務部長塞色里亞12日前往所羅門群島訪問，處理有關所羅門群島與中國準備簽署雙邊安全協議所引起的爭議。西方國家擔心，這項協議一旦簽署，中國軍方將得以在南太平洋地區建立一個軍事據點，威脅到這個地區的安全。

塞色里亞（Zed Seselja）辦公室在一份聲明中說，塞色里亞將前往所羅門群島首都霍尼亞拉，與所羅門群島官員討論這個擬議中的安全協議等問題。

法新社報導，所羅門群島總理索加瓦雷表示，「非常樂意」在霍尼亞拉與塞色里亞進行會晤。

所羅門群島位於南太平洋的戰略要衝，在地理位置上更靠近澳洲、紐西蘭和夏威夷 。這裡正在成為美中全球競爭的一個重要區域。

上個月，這個安全協議草案流傳到網上，在這個地區引起了震動。草案中有關允許中國安全部門和海軍方面在該群島部署軍力的內容更是引起人們的不安。相關內容還包括在所羅門群島停靠的中國海軍艦隻將一律由中國維安人員負責看守。

觀察人士指出，中國軍方如果在這裡建立軍事基地將會大大延展中國軍力的投放距離，對澳洲、紐西蘭和夏威夷構成直接的威脅。

隨著中國軍力的快速發展和中國在台灣海峽和南海的姿態愈來愈咄咄逼人，美國及其盟國對中國在南太平洋地區的動作保持高度警惕。

這項安全協議在上月下旬達成，目前尚未簽字公布。