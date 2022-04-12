東京疫情難降 專家籲年輕族群接種第3劑疫苗

日本 東京都今天新增近7000例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，整體染疫數難再下降，專家認為，要降低染疫數最有效做法，應該是讓年輕族群接種第3劑疫苗 。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至晚間6時10分止，日本全境至少新增4萬9773例確診病例。

NHK、TBS電視台報導，東京都今天新增6922例確診病例，較上週二僅減少46例；近7天平均每天新增7589.9例，是前一週的101.4%。

確診患者中仍以20多歲占比最高，達19%；65歲以上高齡者占比約5.8%。東京都重症患者數較11日減少1人，總數27人。

日本已在境內檢疫首度確認Omicron 變異株新變種XE（Omicron的2種亞型BA.1及BA.2混合體，簡稱XE）確診病例，東京都醫師會會長尾崎治夫今天在例行記者會上說，目前境內主流病毒株正持續被置換為BA.2，「接下來或許會變成XE」。

尾崎說，在病毒株不斷被置換情況下，「重點在於減少確診病例數」。

談到東京都目前新增確診病例降不下來，尾崎說，可能跟病毒株持續被置換為BA.2，及「防止蔓延等重點措施」解除後的人際流動變為頻繁有關。

他說，讓疫苗接種率低的年輕族群接種第3劑疫苗，「我認為應該是最有效的做法」；面對月底即將到來的黃金週長假，「希望還沒有接種第3劑的民眾，可以趁這個時候接種獲得免疫力」。

大阪府今天新增5051例確診病例，時隔26天單日新增再逾5000例，較上週二增加700多例，至今累計病例數83萬9318例，包括4826例死亡病例。

另外，秋田縣今天新增445例確診病例、愛媛縣新增449例及佐賀縣新增612例，分別創當地歷史新高紀錄。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1509例確診病例，較上週二增加300例，創週二新高紀錄。

沖繩縣單日新增已連續21天高於上週同日，至今累計病例數13萬6279例；最近一週每10萬人口新增576.12人確診，連續18天居日本各地之冠。

值得關注的是，人口密度不高的宮崎縣，最近一週每10萬人口新增334.42人確診，排名日本第3；東京都以384.12人排名第2。