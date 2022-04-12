英相強生派對門遭警方開罰 反對黨黨魁要求下台

英國首相強生。美聯社

英國 政府今天表示，首相強生與財政大臣蘇納克因在疫情期間違反嚴格的封鎖規定，而遭到警方開罰。這項消息引發英國民眾更大不滿聲浪，最大反對黨工黨的領袖也要求兩人下台。

路透社報導，英國內閣辦公廳先前調查發現，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫 封鎖期間，強生的職員參加在唐寧街首相官邸及內閣辦公廳舉行的派對，並在派對上大肆飲酒，強生也參加少數幾場。其後英國警方對12場聚會進行調查。

英國政府一名發言人今天表示：「首相和財政大臣今天接獲通知，都會區警察 （Metropolitan Police，倫敦警方）打算對他們開出罰單（fixed penalty notice，FPN）。」

這名發言人還說：「我們沒有進一步資訊。一旦有將再度提供你們最新消息。」

有些爭議派對舉行的時期，正值英國民眾為了遵守強生（Boris Johnson）政府訂的防疫規定，而無法參加親友葬禮，或是親自到醫院見重病親友最後一面。

這些派對在2021年底首度曝光，強生先是表示並無任何違規，但其後他為了出席其中一場活動而向國會致歉，但表示自己以為這場聚會與工作有關。

反對派已強烈要求強生辭職，因為他誤導國會。這起事件曾在今年稍早威脅強生首相寶座，因當時他帶領的保守黨有數名國會議員眼見英國民眾對強生的信任度大跌、政府支持率驟降，也呼籲他下台。

但2月底爆發烏克蘭戰爭後，對強生的不滿聲浪減弱。

不過，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）今天在推特（Twitter）發文表示：「強生與蘇納克（Rishi Sunak）已經違法，且一再對英國大眾說謊。他們皆必須辭職。」