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俄記者被控洩密北約國家 矢言捍衛清白不畏判刑

中央社莫斯科11日綜合外電報導
俄羅斯前記者薩夫羅諾夫(圖)被控洩密給北大西洋公約組織（NATO）成員國，遭叛國罪名起訴，法院今天將再度審理本案。Getty Images
俄羅斯前記者薩夫羅諾夫(圖)被控洩密給北大西洋公約組織（NATO）成員國，遭叛國罪名起訴，法院今天將再度審理本案。Getty Images

俄羅斯前記者薩夫羅諾夫被控洩密給北大西洋公約組織（NATO）成員國，遭叛國罪名起訴，法院今天將再度審理本案。他在開庭前表示，將奮力反駁對他的指控，也不怕可能被判刑。

薩夫羅諾夫（Ivan Safronov）原本替俄羅斯「新聞報」（Vedomosti）和「工商日報」（Kommersant）報導軍事新聞，2020年轉為擔任俄國太空機關首長的幕僚，但2個月後就在當年7月遭到逮捕。

薩夫羅諾夫被控在2017年任職記者期間，將有關俄羅斯對中東和非洲出售武器的軍事機密資料提供給北約國家捷克，若被判有罪，他面臨最高20年徒刑。他否認指控，說這「是對司法和常識徹底的荒謬曲解」。

薩夫羅諾夫被捕令俄羅斯媒體界人人自危。俄國新聞媒體原已受到嚴格控制，而在莫斯科2月24日入侵烏克蘭後，俄國新聞管控又更加嚴苛。

薩夫羅諾夫的案件今天稍晚將以閉門方式再度開庭審理。

根據路透社所見薩夫羅諾夫3月26日從莫斯科的列福爾托沃（Lefortovo）監獄寄出的私人通信，他對自己的案件表達反抗態度，並且對於可能被判刑也不抱持任何幻想。

薩夫羅諾夫在信中說：「我將戰到最後一刻，這點毋庸置疑。如果被判刑就被判刑，這絕對嚇不了我。」這封信由要求匿名的收件者提供。

薩夫羅諾夫曾指出，俄羅斯檢調人員控訴的依據，是他熟識一名捷克記者。兩人2010年在莫斯科認識，其後這名捷克記者設立一個網站，薩夫羅諾夫有供稿，但他說自己的撰文完全依據公開來源取得的資訊。

俄羅斯 俄國 北大西洋公約組織

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