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波蘭前總統墜機12周年 執政黨黨魁稱空難是攻擊

中央社華沙10日綜合外電報導
波蘭執政黨黨魁雅洛斯瓦夫‧卡臣斯基(左)表示，他的攣生兄弟、波蘭前總統列赫‧卡臣斯基伉儷在2010年4月10日遭遇的空難，是一場攻擊行動。(美聯社)
波蘭執政黨黨魁雅洛斯瓦夫‧卡臣斯基(左)表示，他的攣生兄弟、波蘭前總統列赫‧卡臣斯基伉儷在2010年4月10日遭遇的空難，是一場攻擊行動。(美聯社)

2010年4月10日，波蘭時任總統列赫‧卡臣斯基搭乘的專機在俄羅斯斯摩稜斯克墜毀；他的孿生兄長、執政黨黨魁雅洛斯瓦夫‧卡臣斯基今天聲稱這是一場攻擊，凶嫌在波蘭與俄羅斯。

法新社報導，雅洛斯瓦夫‧卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）譴責俄羅斯入侵烏克蘭時警告西歐國家，這類入侵事件很容易在西歐重演。

2010年，時任總統列赫‧卡臣斯基（Lech Kaczynski）、他的妻子與高階政府官員參加卡廷（Katyn）屠殺受難者悼念儀式後，從俄羅斯返回時發生空難，當時機上96人全部罹難。

雅洛斯瓦夫今天在斯摩稜斯克（Smolensk）空難12周年紀念活動上，向總統府前的數千名民眾說，關於墜機的原因，他已從「數名消息人士獲得完整且經確認的答案，其中包括海外消息人士」。

他並沒有進一步透露消息人士的身分，或他們握有什麼證據，只說這些資訊「很快」就會公諸於世。

他坦言，「下決定的人以及發動攻擊的人在波蘭，但大部分是在俄羅斯」，他們的身分仍有待查明。

但自問是誰「從這起罪行中受益」時，雅洛斯瓦夫說，他弟弟的政策對莫斯科而言具有敵意。

他說，「在俄羅斯，後共產主義時代跟共產主義時代一樣殘暴」。他這番話顯然是指俄羅斯入侵烏克蘭。

雅洛斯瓦夫也告誡西歐國家，他說：「你們今日在烏克蘭看到的場景可能在其他地方重演，不只是在波蘭…也可能在巴黎發生，也容易在柏林或羅馬上演」。

俄羅斯 烏克蘭 墜機

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