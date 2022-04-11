因謀殺案增掃蕩黑幫 薩爾瓦多總統：15天逮9000人

薩爾瓦多總統布格磊。(美聯社)

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）今天宣布，當局在他於謀殺案增加後宣布實施的緊急狀態 期間，過去15天逮捕9000名疑似幫派 成員。

法新社報導，布格磊在推特 （Twitter）發文說：「短短15天抓到9000多名幫派成員。我們持續進行掃蕩黑幫的戰爭。」然而，薩爾瓦多與國際人權組織指控布格磊涉嫌侵犯人權。

薩爾瓦多國家民事警察（National Civil Police）在推特表示，昨天逮捕了「507名恐怖分子」，自展開「打擊幫派的戰爭以來，我們總共關了9120名幫派分子」。

自3月25日到27日，薩爾瓦多發生了一連串暴力事件，造成87人喪命，軍警單位因此大規模逮捕幫派成員。

3月27日，親政府的國會批准進入緊急狀態，給予有關當局法律保障，授權在不必出示拘票下逮捕幫派成員。

此外，在布格磊要求下，國會批准改革，將對幫派成員判處的最高徒刑從9年增至45年，並對在媒體散布幫派訊息的人處以最高15年有期徒刑。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天批評薩爾瓦多將報導一些幫派活動視為犯罪的措施。

他說：「這項法律助長審查媒體，防止民眾通報貪腐等和公眾利益有關的事件，並讓針砭薩爾瓦多政府的批評人士噤聲。」

他又說，美國對「3月25日、26日與27日MS-13幫派與18街黑幫（Barrio 18）在薩爾瓦多犯下的暴力與謀殺案急遽增加深為關切」。

他說：「幫派對薩爾瓦多與美國的國家安全構成威脅。我們敦促薩爾瓦多化解這個威脅，同時也維護重要的公民自由，包括新聞自由、正當程序與言論自由。」