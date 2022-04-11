韓國總統就職傳邀BTS表演挨批 決定從簡辦理

傳韓國新任總統尹錫悅就職典禮可能邀當紅團體防彈少年團（BTS）演出，遭外界強烈反對。就職典禮籌備委員會今天表示，典禮從簡，不會邀BTS表演。（美聯社）

韓國新任總統尹錫悅5月10日將上任，先前傳就職典禮可能邀當紅團體防彈少年團（BTS ）演出，隨即遭外界強烈反對。就職典禮籌備委員會今天表示，典禮從簡，不會邀BTS表演。

韓國總統就職典禮籌備委員會委員長朴柱宣今天召開記者會，說明就職典禮準備相關進度。他說，委員會確實討論過邀請BTS表演等多種方案，但最終決定從簡舉辦，邀請兒童、青年、弱勢團體等參與，展現國民團結精神。

朴柱宣說，就職典禮預算 有限，恐難邀請BTS這種世界級巨星，最終決定不邀請BTS，但仍希望未來有與BTS名聲地位相符的機會可邀請他們出席表演。

對於外界批評，邀請BTS出席就職典禮表演是對他們的「政治性利用」，朴柱宣說，總統就職典禮是法定國家活動，不能視做一般政治活動評論。

朴柱宣5日接受廣播訪問時，對「BTS是否正在準備就職典禮表演」的提問回覆「現在也正在討論這個」，間接透露邀請BTS出席總統就職典禮的可能性，隨即引發反彈聲浪。總統職務交接委員會官網的提案留言板遭大批粉絲出征，被「絕對反對BTS在就職典禮表演」、「不要政治利用BTS」等文章洗版。

至於是否邀請前總統朴槿惠出席，朴柱宣表示將視尹錫悅12日前往大邱拜訪朴槿惠的結果再決定。

委員會將邀請各國駐韓使節出席就職典禮。此外，除美國已表示派遣高層官員出席的意願，還有其他國家前任或現任官員表達出席意願，目前在安排邀請。