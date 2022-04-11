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俄國營電視台女編輯闖影棚反戰後辭職 獲德媒網羅

中央社柏林11日綜合外電報導
奧斯雅尼可娃。Getty Images
奧斯雅尼可娃。Getty Images

俄羅斯國營電視台編輯奧斯雅尼可娃在黃金時段新聞直播時闖進攝影棚，持標語抗議俄軍入侵烏克蘭，一度遭當局拘禁訊問。德國世界報今天表示，已聘請奧斯雅尼可娃替世界報供稿。

世界報發布新聞稿表示，43歲的奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova），現在是世界報（Die Welt）的自由撰稿人，將從烏克蘭、俄羅斯等地方發稿。

奧斯雅尼可娃除了將替世界報旗下的電視新聞頻道定期供稿外，也將替世界報本身撰稿。

奧斯雅尼可娃是俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）的編輯，她上月闖入正在直播黃金時段晚間新聞的攝影棚，高舉以英文寫的標語「停止戰爭」。此舉在受到嚴格管制的俄羅斯國營媒體非比尋常。

俄羅斯國營電視台「第一頻道」女編輯瑪莉娜．奧斯雅尼可娃（右）14日闖進直播間，高...
俄羅斯國營電視台「第一頻道」女編輯瑪莉娜．奧斯雅尼可娃（右）14日闖進直播間，高舉標語「不要戰爭，停戰」。她隨後遭逮捕，並被判罰3萬盧布。（Getty Images）

她之後遭逮捕訊問14小時後獲釋，並須繳交3萬盧布的罰金。但根據俄國不久前通過的嚴峻新法，奧斯雅尼可娃恐再遭起訴，可能面臨數年的牢獄之災。

奧斯雅尼可娃直闖攝影棚抗議事件引發國際關注，外界也同時關切俄羅斯總統蒲亭派兵入侵烏克蘭後，俄國境內的新聞自由。

奧斯雅尼可娃表示，她辭掉工作，但沒有接受法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的庇護提議。她說，她想留在俄國。

德國世界報總編輯波夏特（Ulf Poschardt）讚揚奧斯雅尼可娃「在關鍵時刻的勇氣」，並強調她「儘管面臨國家鎮壓的威脅，仍捍衛最重要的新聞價值」。

奧斯雅尼可娃表示，世界報「代表烏克蘭當地勇敢的人們強烈捍衛的價值：自由」。

「身為記者，我將捍衛這種自由視為我的職志。」

俄羅斯 烏克蘭 攝影

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