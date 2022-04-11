俄國營電視台女編輯闖影棚反戰後辭職 獲德媒網羅

奧斯雅尼可娃。Getty Images

俄羅斯 國營電視台編輯奧斯雅尼可娃在黃金時段新聞直播時闖進攝影 棚，持標語抗議俄軍入侵烏克蘭 ，一度遭當局拘禁訊問。德國世界報今天表示，已聘請奧斯雅尼可娃替世界報供稿。

世界報發布新聞稿表示，43歲的奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova），現在是世界報（Die Welt）的自由撰稿人，將從烏克蘭、俄羅斯等地方發稿。

奧斯雅尼可娃除了將替世界報旗下的電視新聞頻道定期供稿外，也將替世界報本身撰稿。

奧斯雅尼可娃是俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）的編輯，她上月闖入正在直播黃金時段晚間新聞的攝影棚，高舉以英文寫的標語「停止戰爭」。此舉在受到嚴格管制的俄羅斯國營媒體非比尋常。

俄羅斯國營電視台「第一頻道」女編輯瑪莉娜．奧斯雅尼可娃（右）14日闖進直播間，高舉標語「不要戰爭，停戰」。她隨後遭逮捕，並被判罰3萬盧布。（Getty Images）

她之後遭逮捕訊問14小時後獲釋，並須繳交3萬盧布的罰金。但根據俄國不久前通過的嚴峻新法，奧斯雅尼可娃恐再遭起訴，可能面臨數年的牢獄之災。

奧斯雅尼可娃直闖攝影棚抗議事件引發國際關注，外界也同時關切俄羅斯總統蒲亭派兵入侵烏克蘭後，俄國境內的新聞自由。

奧斯雅尼可娃表示，她辭掉工作，但沒有接受法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的庇護提議。她說，她想留在俄國。

德國世界報總編輯波夏特（Ulf Poschardt）讚揚奧斯雅尼可娃「在關鍵時刻的勇氣」，並強調她「儘管面臨國家鎮壓的威脅，仍捍衛最重要的新聞價值」。

奧斯雅尼可娃表示，世界報「代表烏克蘭當地勇敢的人們強烈捍衛的價值：自由」。

「身為記者，我將捍衛這種自由視為我的職志。」