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巴基斯坦新總理產生 出身豪族 曾因軍變被放逐

中央社新德里11日專電
夏巴茲．夏立夫(中)被選為巴基斯坦新總理，接替因不信任投票而下台的伊姆蘭汗。(美聯社)
夏巴茲．夏立夫(中)被選為巴基斯坦新總理，接替因不信任投票而下台的伊姆蘭汗。(美聯社)

巴基斯坦國會下議院「國民議會」今天選出夏巴茲．夏立夫擔任國家新總理，接替因不信任投票而下台的伊姆蘭汗。夏立夫出身富裕家庭，曾因軍變與家人被放逐外國多年。

前巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）10日凌晨在國民議會的不信任投票中被罷黜，結束了近4年的掌權；伊姆蘭汗和同屬巴基斯坦正義運動黨（PTI）的諸多議員今天集體辭職，杯葛新總理選舉。

巴基斯坦迄今沒有一任總理能順利做完任期。

根據巴基斯坦PTV Parliament頻道網路直播，反對陣營領袖夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）下午在國民議會的選舉中，以174票當選新總理。

夏巴茲是巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派（PML-N）的總裁（President），現年70歲，他的兄長納瓦茲．夏立夫〈Nawaz Sharif）曾經3度出任巴基斯坦總理。

根據印度時報（Times of India）等多家印度媒體的報導，夏巴茲出生於巴基斯坦旁遮普省（Punjab）首府拉合爾（Lahore）的一個富裕家庭，於巴基斯坦接受教育，成年後加入家族事業，經營鋼鐵工廠。

夏巴茲於1988年從政，當選旁遮普省議會議員，1990年進入國民議會，1997年成為旁遮普省長。1999年他的兄長納瓦茲擔任總理時因試圖調整軍中人事而引發軍變，兄弟兩人遭禁錮，次年被放逐至沙烏地阿拉伯。

2007年夏巴茲返國，2008年再次當選旁遮普省長，2013年獲選連任。2018年夏巴茲挑戰總理職位但敗給了伊姆蘭汗，成為在野陣營的領袖。

2019年12月，巴基斯坦國家監察局指控夏巴茲涉及洗錢，凍結了他和兒子名下的20多項資產；次年9月依洗錢罪名將他逮捕，並提出控告；2021年4月夏巴茲獲准交保。

夏巴茲的個人魅力雖然沒有納瓦茲那麼高，但是擔任旁遮普省省長時展現出的行政能力，令當地人民印象深刻，也讓他成為在旁遮普省執政最久的省長。

印度媒體報導，在經濟上，夏巴茲將面臨高通貨膨脹率、貨幣貶值以及鉅額國際收支赤字等挑戰。在外交方面，夏巴茲將需優先處理與美國、中國、印度和阿富汗之間的關係。

夏巴茲上週在伊姆蘭汗與美國關係交惡之際，向媒體指出巴基斯坦與美國維持良好關係的重要性。

對印度關係，夏巴茲最近公開表示，願以外交及對話等手段與印度處理所有爭端，包括克什米爾（Kashmir）主權爭議。至於阿富汗，夏巴茲將防止極端主義活動擴散至巴基斯坦。

在與中國的關係上，夏巴茲在「中國－巴基斯坦經濟走廊」倡議下與北京合作密切，中國駐拉合爾總領事龍定斌去年曾在一封信函中讚揚，夏巴茲與他的政黨不論執政或是在野，都會是中國的好朋友。

在伊姆蘭汗任內，中巴經濟走廊下多項基礎建設計畫腳步放緩、甚至停頓。夏巴茲上任後是否會再次啟動這些項目，成為外界關注焦點。

印度 阿富汗 投票

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