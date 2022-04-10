接受中國防空飛彈系統 塞爾維亞總統：軍方的最新驕傲

出於擔心烏克蘭與俄羅斯開戰期間巴爾幹半島的軍備集結可能威脅該地區脆弱的和平，塞爾維亞在上周末的一次隱蔽行動中接收中國的防空系統。(美聯社)

出於擔心烏克蘭 與俄羅斯 開戰期間巴爾幹半島的軍備集結可能威脅該地區脆弱的和平，塞爾維亞在上周末的一次隱蔽行動中接收中國的防空系統。

媒體和軍事專家10日表示，6架中國空軍「運-20」運輸機（Y-20）9日上午降落在貝爾格萊德（Belgrade）的民用機場，據報導是為塞爾維軍方帶來「紅旗-22中遠程防空飛彈系統」（HQ-22）。目前塞爾維亞國防部 未立即回應。

專家們認為，在至少2個北約成員國土耳其和保加利亞的領土上空運送武器，證明中國日益擴大的全球影響力，線上軍事雜誌「戰區」（The Warzone）也提到「運-20運輸機的出現引起人們注意，因為它們為集體飛行、而非一系列單機飛行，運-20運輸機在歐洲任何數量的存在也是一個相當新的發展」。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）9日表示將在12或13日展示塞爾維亞軍方的「最新驕傲」，他先前曾抱怨在俄羅斯侵略烏克蘭的緊張局勢下，大多數身為北約會員的塞爾維亞鄰國紛紛拒絕允許該系統的運送航班飛越其領土。

西方擔心俄羅斯和中國對塞爾維亞的武裝可能會鼓勵巴爾幹國家發動另一場戰爭，特別是針對其在2008年宣布獨立的科索沃。目前塞爾維亞、俄羅斯和中國仍不承認科索沃的國家地位，而美國和大多數西方國家都已承認。