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斯里蘭卡經濟艱難 民眾划船至印度求生

中央社新德里10日專電
斯里蘭卡民眾持續街頭抗議，8日一名僧侶跪在路旁。(美聯社)
斯里蘭卡民眾持續街頭抗議，8日一名僧侶跪在路旁。(美聯社)

印度媒體今天報導，最近又有一批斯里蘭卡人因國家物價暴漲生活艱困，而冒險划船渡海逃難到印度。

根據「今日印度報」（India Today）報導，這19人今天分別從斯里蘭卡的雅夫納（Jaffna）和曼納（Mannar）抵達印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）的達努士科迪鎮（Dhanushkodi），包括兒童在內。

報導說，從斯里蘭卡爆發經濟危機以來，已有39名斯里蘭卡人經海路逃難到印度，上一次是發生在8日，一對夫婦和他們的2名子女逃到印度。

另據「印度快報」（Indian Express）報導，印度警方在詢問過這些人之後，把他們安置在一處難民營。

報導引述一名斯里蘭卡難民說，經濟危機看似沒有盡頭，很多人已沒東西吃，未來幾天恐會有更多斯里蘭卡人逃難到印度。

斯里蘭卡正面臨1948年脫離英國獨立以來最痛苦的經濟衰退，政府因為外匯存底不足，無力支付進口費用，民眾缺少燃料、電力、食物、藥物和其他用品好幾個星期。

物價飆漲引發民眾上街抗議，斯里蘭卡政府1日宣布全國進入緊急狀態，內閣所有26名部長3日晚間集體辭職。

新德里最近才宣布提供10億美元貸款給可倫坡，協助斯里蘭卡度過難關，並運送了兩船的燃料到斯里蘭卡。

印度 貸款 緊急狀態

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