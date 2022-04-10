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澳洲總理莫里森 宣布5月21日大選

中央社／雪梨10日綜合報導
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）10日宣布將在5月21日舉行大選。(歐新社)
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）10日宣布將在5月21日舉行大選。(歐新社)

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天宣布5月21日舉行大選，在歷經水患、野火與疫情所擾的三年之後，展開捍衛政權之戰。

儘管經濟復甦，失業率4%寫下13年新低，莫里森的保守派政府仍在多份民調落後在野的勞工黨（Australian Labor Party, ALP）。

莫里森表示：「這場大選和各位息息相關，沒有別人了。這攸關我國、攸關我國未來。」

他在記者會上表示：「我知道澳洲人這段時間過得很苦，我也知道澳洲未來數年仍有非常艱難的挑戰。」

稍早，澳洲電視台報導，莫里森今天前往首都坎培拉的總督官邸拜會總督赫爾利（David Hurley）。媒體指出，此舉顯示莫里森將宣布5月21日舉行大選。

赫爾利代表英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II），莫里森要解散國會和下令大選都必須先取得赫爾利的授權。

由於有任期規定，澳洲最遲必須在5月底前舉行大選。

莫里森先前在評論文章中說，儘管自3年前大選以來，澳洲面臨火災、洪水、COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情等多項挑戰，澳洲整體表現相對其他國家好很多。

「但我知道我國持續面臨真實的挑戰，許多家庭捉襟見肘。」他說，勞工黨會調高稅率並讓赤字升高，削弱澳洲經濟，「現在不是冒險的時候」。

勞工黨領導人艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天敦促莫里森舉行大選。

艾班尼斯說：「他讓民眾枯等接種疫苗，讓民眾枯等撲滅森林大火的行動，讓民眾枯等對水患災民的援助；現在，他還要讓民眾枯等大選。」

澳洲 勞工 疫情

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