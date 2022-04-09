頓內次克州長：俄軍砲擊烏東兩城鎮 平民5死5傷

基里蘭科在Telegram發文表示，俄軍今天砲擊頓內次克州造成5人喪命，包括布格列達爾市（Vugledar）有4人死亡，新米哈伊洛夫卡鎮（Novomikhaylovka）有1死。（Getty Images）

烏克蘭頓內次克 州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）表示，俄羅斯 軍隊9日砲擊烏克蘭東部兩城鎮，造成五名平民喪命以及另五人受傷。

法新社報導，基里蘭科在Telegram發文表示，俄軍今天砲擊頓內次克州造成五人喪命，包括布格列達爾市（Vugledar）有四人死亡，新米哈伊洛夫卡鎮（Novomikhaylovka）有一死。

頓內次克地區戰鬥愈來愈猛烈，當局已敦促居民趕快在俄羅斯軍隊發動大規模攻擊前撤離。

烏克蘭軍方9日在臉書〈Facebook）宣布，它已摧毀四輛戰車、八部裝甲車輛、七輛敵方車輛以及一架飛機、一架直升機和多架無人機。

更往北的哈爾科夫州（Kharkiv），斯拉季涅鎮（Slatyne）至少兩人死於俄軍砲擊，另有一人受傷。

路透社報導，英國軍方情報今天指出，俄羅斯軍隊持續利用急造爆炸裝置（IEDs）造成傷亡、打擊士氣以及限制烏克蘭人自由移動。

英國國防部發表聲明說：「俄羅斯部隊也持續攻擊很可能對平民造成間接傷害的基礎設施目標。」聲明又說，從烏克蘭北部撤離的俄軍，留下不成比例鎖定非戰鬥人員發動攻擊的證據。

俄羅斯宣稱它對烏克蘭採取「特別軍事行動」，目的是要讓烏克蘭「去軍事化」和「去納粹化」，否認鎖定平民發動攻擊。