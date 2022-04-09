連結英歐的多佛港大堵塞 2000台卡車大排長龍32公里

由於復活節假期開跑，加上渡輪服務及海關業務中斷，導致約2,000多台卡車在英國丹佛港外大排長龍。歐新社

英國 貨運業者8日表示，由於復活節 假期即將到來，加上載車渡輪服務及海關業務中斷，作為英歐貨運主要通道的多佛港（Dover）再度上演大塞車景象，等著搭渡輪的大批卡車困在港口外，排隊車陣綿延超過32公里。

路透報導，英國公路運輸協會（Road Haulage Association）表示，復活節假期出遊車潮湧現，以及整個運輸網發生各種事件，導致約2,000台卡車在港口外大排長龍。英國當局已關閉通往多佛港的高速公路，以免塞港情況加劇。

這是多佛港半年內第二度出現卡車大塞車。西班牙主要運輸協會Fenadismer表示，去年12月法國祭出更嚴邊境防疫檢查，就曾引發多佛港塞港。

Fenadismer指出，司機被迫困在卡車上，無法獲得充足的休息空間，且衛生條件很差，歐盟執委會應該對英國施壓，解決這類塞港問題。

這次多佛港大塞車，是因為在復活節假期來臨之際，占多佛港三分之一運量的英國航運公司P&O Ferries鬧裁員 爭端，上月已暫停營運。該公司上月企圖大規模裁員800人，改聘更便宜勞工，引發英國當局對此展開調查。

其他渡輪公司表示，由於復活節前夕的載運需求暢旺，到下周一前都沒有多餘容量。此外，自從英國脫歐以來，英國海關網站就面臨技術性問題，導致港口需要額外花心力，檢查通關文件。