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戰事不止 澤倫斯基：烏克蘭仍準備好與俄國談判

制裁俄 歐需大量油氣難禁運 美不匱乏敢下重手

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

編譯黃淑玲／綜合外電
南韓首爾鷺梁津水產市場裡販賣的俄羅斯進口帝王蟹。 路透
南韓首爾鷺梁津水產市場裡販賣的俄羅斯進口帝王蟹。 路透

俄羅斯大螃蟹在海鮮市場價格大跌，現在只要平常一半價錢就能買到。你吃還是不吃？

俄國進口的帝王蟹價格大跌，已經吸引許多南韓人蜂擁到市場或餐廳揀便宜，不過有些人質疑：這不等於間接資助俄羅斯入侵烏克蘭？是不是應該抵制俄羅斯蟹進口才對？

路透報導，來自俄羅斯的巨大帝王蟹，以及體型小一點的雪蟹、龍蝦，之前在南韓是很貴的美食，近年在超市或網路銷售管道愈來愈熱門。2月底俄烏戰爭爆發後，售價幾近腰斬，因為歐美等國制裁俄國，禁止海鮮輸入，中國幾個大城市又陸續防疫封城，沒處去的俄羅斯螃蟹就更朝南韓銷售。

南韓最大魚貨市場之一鷺梁津水產市場的資料顯示，俄羅斯雪蟹價格今年2月中旬（約俄烏戰爭一周前）每公斤5萬韓元（約40美元），上個月底，價格已經跌到每公斤2.3萬韓元。

鷺梁津水產市場沒有追蹤帝王蟹的價格，不過在魚市裡開店10年的Kim Mi-kyeong告訴路透，她兩個月前每公斤可賣11萬韓元（約90美元），現在售價降到8.5萬韓元。她說：「現在補不到足夠的貨了，不過先前的兩個月有更多進口而來，價格變低了，來買的顧客增加一倍。」

採訪魚市裡的顧客，有人認為機會難得不要錯過，該進口更多來把價格壓得更低。也有不為買俄羅斯水產而來的人，覺得南韓應該抵制，不要再買俄羅斯螃蟹。

烏克蘭總統澤倫斯基周一將以視訊方式向南韓國會發表演說，部分南韓人仍繼續大啖俄羅斯螃蟹。南韓沒有禁止俄國海鮮輸入，但已不進口俄羅斯煤礦，也參與了其他針對俄國的經濟與金融制裁。澤倫斯基一直在都呼籲國際社會，揚棄俄羅斯的出口貨品。

俄羅斯 南韓 俄國

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