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法今大選 美憂雷朋贏「北約恐瓦解」

編譯李京倫／報導
法國里昂市政府工作人員9日正在準備10日投開票所的作業。(Getty Images)
法國里昂市政府工作人員9日正在準備10日投開票所的作業。(Getty Images)

法國10日舉行總統大選首輪投票，政治新聞網站POLITICO報導，白宮擔心如果親俄的極右政黨民族陣線候選人瑪蘅．雷朋當選，可能使北約抗俄聯盟瓦解。

第三次競選總統的雷朋，過去兩周因為減少煽動性言論、關注民生議題而聲勢鵲起，被稱作「2.0版雷朋」。過去一年法國天然氣價格上漲三成五，數百萬人掙扎求生。近期數份民調顯示，支持率領先的現任總統馬克宏和居次的雷朋，差距愈來愈小，兩人將在首輪投票分居前兩名而進入24日決選，決選得票數也將相去不遠。

拜登政府三名資深官員擔心，一旦同情俄國總統普亭的雷朋當選，可能擾亂西方抗俄聯盟，顛覆法國作為歐洲主導者的地位，並使北約其他成員國領袖對於留在北約感到動搖。

雷朋領導父親創立的極右反移民政黨，自我定位為抱著善意的民粹主義者，但她對於移民和伊斯蘭教的政見仍然激進，她打算當選後禁止穆斯林女性在所有公共場所戴面紗，並停止讓外國人享有跟法國公民同樣的權利。

此外，雷朋不畏旁人眼光，公開表示欣賞普亭，曾在2017年到莫斯科會見普亭。雖然俄國入侵烏克蘭後，她稍稍與普亭切割，但她對於普亭發動戰爭的理由公開表達同情，並說不願實施西方對俄國的部分強硬制裁。

最近雷朋在電視辯論會上被問到法國該不該停止從俄國進口油氣，她回答：「我們是想死嗎？在經濟上，我們會死！我們得為人民著想。」

拜登政府認為，倘若雷朋當選，將是歐盟從英國脫歐以來最大的危機。短期內，這件事會撼動從華沙到華府的支持烏克蘭聯盟。最糟的情況是，雷朋下令法國退出支持烏克蘭聯盟。歐洲已有部分領袖對於強硬制裁俄國緊張不安，一旦看到雷朋退出，可能跟進。

普亭 俄國 烏克蘭

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