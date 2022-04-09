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俄國年通膨率升至16.7% 創2015年來最高點

中央社莫斯科8日綜合外電報導
俄羅斯通膨率升高到16.7%，民眾感受到物價上漲的壓力。圖為俄羅斯莫斯科街頭。(美聯社)
俄羅斯通膨率升高到16.7%，民眾感受到物價上漲的壓力。圖為俄羅斯莫斯科街頭。(美聯社)

俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）今天表示，俄國3月年通膨率升高到16.7%，創下2015年來最高點；另一方面，糧食價格出現更大漲幅。

法新社報導，根據俄羅斯聯邦統計局，3月物價較前一個月上漲7.5%。這是俄國2月24日對烏克蘭展開軍事行動以來，第一個完整的月份。

俄羅斯央行將年度通膨目標設定為4%，但由於經濟受到西方國家前所未見的制裁，最新的年化通膨率數據達到了央行目標值的4倍多。

復興資本公司（Renaissance Capital）分析師預估，今年夏季俄國通膨率將衝高到24%。

根據俄羅斯聯邦統計局，食品價格年通膨率達19.5%，是俄國低收入群體的一大憂慮。義大利麵價格上漲25%，奶油上漲22%，糖上漲70%，蔬果上漲35%。

其他價格升騰的項目還包括建築材料飆漲32%，家用電子產品攀漲40%。

俄國第2大城市聖彼得堡（Saint Petersburg）一座市場的購物民眾本周表示，他們感受到物價上漲的壓力。

40歲的生產作業員卡巴林（Leonid Kabalin）表示，他還沒做好面對通膨飆升的準備。他說：「物價上漲了，但工資沒有漲。」

俄國 俄羅斯 央行

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