日本政府助烏克蘭人搭機抵日 首批載來6人

烏克蘭難民搭乘波蘭民航機抵日。(美聯社)

烏克蘭 遭到俄羅斯武力攻擊後，大批烏克蘭人逃至他國。今天在日本 政府協助下，有6名烏克蘭人搭乘波蘭民航機抵日。這是烏克蘭避難人士首度利用這種模式抵達日本。

日本共同社報導，今天有6名來自烏克蘭的避難者搭乘LOT波蘭航空公司（LOT Polish Airlines）抵達東京成田機場 。機票費由日本政府支付。日本政府目前打算每週租用一班直航班機的機位提供烏克蘭的避難人士搭機抵日。

日本出入國管理廳（相當於出入境管理局）表示，今天抵達日本的6名烏克蘭人年齡在6歲至55歲之間，其中女性有5名、男性1人。他們是從波蘭首都華沙搭機抵日的。如果這些人士在日本沒親友的話，將下榻日本政府所安排的旅館。

日本出入國管理廳表示，有些烏克蘭人很想到日本避難，但難以自力搭機到日本。日本政府傾向不向這些人收取機票費。

日本政府日前派遣外相林芳正等政府官員以特使身分訪問波蘭，4月5日回程時以人道立場無償提供政府專機，將20名難以自力赴日的烏克蘭人載回東京羽田機場。

烏克蘭人為了躲避戰禍逃往外國避難的人數目前已逾400萬人，其中波蘭接納了逾240萬人，日本接納了400多人。