我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦員工強制接種疫苗令 上訴法院裁定有效

紐約州府預算達協議 6月起停收汽油稅

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

編譯李京倫／報導
俄國總統普亭19歲私生女路易莎．羅佐娃Luiza Rozova。(圖截取自羅佐娃臉書)
俄國總統普亭19歲私生女路易莎．羅佐娃Luiza Rozova。(圖截取自羅佐娃臉書)

英國每日郵報報導，俄國總統普亭19歲私生女路易莎．羅佐娃（Luiza Rozova）在聖彼得堡的豪宅裝潢首度曝光。

羅佐娃是普亭前情婦斯維特蘭娜．克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）的女兒。克里沃諾吉赫現年45歲，曾是清潔人員，後來變成百萬富婆，持有俄國一家大銀行的股分。

據傳克里沃諾吉赫和羅佐娃正尋求出租在聖彼得堡的豪宅，每月租金含電費約美金1萬元。

德國安閣物業公布的照片顯示，豪宅一樓有客廳和俯瞰涅瓦河的陽台，走廊天花板掛著一座巨型水晶燈。二樓有一間臥室，擺著鍍金床鋪，還有一間小孩房，有大大的遊戲區，天花板上有複雜精細的油畫。三樓有小型吧台和家庭劇院，還放著一張義大利設計、鋪著金箔的日光躺椅。

克里沃諾吉赫生下羅佐娃之後，有了這棟豪宅，這裡據說是羅佐娃成長處。

最近媒體報導，羅佐娃和她母親目前住在俄國另一棟豪宅，在西方因為俄國侵烏制裁前，價值約美金221萬元。

普亭從未公開承認羅佐娃是他的女兒，不過羅佐娃曾對俄國GQ雜誌說，她「可能」看起來「像」普亭。羅佐娃曾活躍於社交媒體，但俄烏戰爭爆發後，她的帳號被大批憤怒網友留言砲轟，改設為不公開。

俄國 普亭 義大利

上一則

烏克蘭戰報#28：俄軍屠殺「布查鎮」倖存者的地獄見證

延伸閱讀

轟美低估風險 專家：若未在烏東取勝 普亭恐動用核武

轟美低估風險 專家：若未在烏東取勝 普亭恐動用核武
克宮認了俄軍在烏「死傷慘重」 再喊布查屠殺是假消息

克宮認了俄軍在烏「死傷慘重」 再喊布查屠殺是假消息
黑白集／台烏不同？最怕美軍一樣不救

黑白集／台烏不同？最怕美軍一樣不救

美日同盟再親 不如AUKUS夥伴

美日同盟再親 不如AUKUS夥伴

熱門新聞

澤倫斯基宣布以「叛徒」為由解雇烏克蘭國家安全部門的2名高級成員。（歐新社）

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

2022-03-31 20:52
波蘭副總理卡臣斯基3日稱德法跟俄國過於親近，並對柏林當局尤其感到不滿。路透

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

2022-04-03 08:36
德國一名60歲的男子，為了向不想打疫苗的人兜售疫苗卡，自己竟然接種了90劑的新冠疫苗。圖為柏林一名男士正在接種疫苗。（Getty Images）

德男子為賣疫苗卡 混打90劑不同廠牌疫苗 下場曝光了…

2022-04-03 22:15
遭俄軍殺害的女村長(左)、兒子(左)，及丈夫(中)生前照片。(取自推特)

烏克蘭小鎮女村長拒投降 一家三口被俄軍凌虐後處決

2022-04-04 22:23
匈牙利總理奧班發表勝選演說。（Getty Images）

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

2022-04-04 09:57
在基輔駐守的烏克蘭軍隊。（歐新社）

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

2022-04-01 11:42

超人氣

更多 >
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動
警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿

警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿
反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘

反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘
咖啡別只會加牛奶 網推「這一物」風味升級

咖啡別只會加牛奶 網推「這一物」風味升級