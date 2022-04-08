澳洲大選「反中共牌」劍指在野 西澳省長：低能、白痴

澳洲預計5月舉行聯邦大選，各個城市近日卻出現多輛政治廣告卡車，宣傳中共支持在野的澳洲工黨，其中一輛甚至就停到西澳省省長麥高文住處外面，讓他氣得大罵主使者是「低能」、「白痴」。(取材自推特@normanswan)

澳洲 預計5月舉行聯邦大選，各個城市近日卻出現多輛政治廣告卡車，宣傳中國共產黨支持在野的澳洲工黨，其中一輛甚至就停到工黨的西澳省省長麥高文（Mark McGowan）住處外面，讓他氣得大罵主使者是「低能」（Morons）跟「白痴」（Idiots）。

從澳洲廣播公司《衛生報告》（Health Report）節目主持人史旺（Norman Swan）醫師在推特發布照片可見到，這一幅掛在大卡車上的政治廣告以中共 黨旗為底，中國大陸國家主席、中共總書記習近平正要投下「首選工黨」（Labor 1）的選票，旁邊則寫著「中共說投給工黨」（CCP SAYS VOTE Labor）。

澳洲衛報及特別廣播服務公司（SBS）報導，麥高文6日跟澳洲工黨黨魁艾班尼斯（Anthony Albanese）共同出席競選活動時表示，有人將其中一輛掛有這幅政治廣告的卡車停在他的住處外面，同時還有不知名人士進行攝影 ，怒批「他們是白痴，還有他們是低能，無論背後是誰，都該感到自我羞愧」。

麥高文據報還指出，如果此事是（莫里森總理的）自由黨所規劃的，「那他們需要坦白錯誤，因為這是一種恥辱」。

SBS報導，澳洲選委會（AEC）證實該政治廣告由保守派遊說團體「前進澳洲」（Advance Australia）委託刊登，符合執政的自由黨-國家黨聯盟（The Coalition）力圖在選前攻擊工黨過往對中態度過於軟弱。「前進澳洲」發言人則表示，中國大陸偏好工黨勝選並非秘密，又指他們致力為澳洲的自由、安全與繁榮而活動，相信該廣告主題是「選民要考慮的一個重要議題」。