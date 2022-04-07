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歐盟通過禁止進口俄羅斯煤炭 G7也祭新制裁

中央社／布魯塞爾7日綜合外電報導
歐盟（EU）7日表示已通過禁止進口俄國煤炭，以及對俄國船隻關閉歐盟港口。（路透）
歐盟（EU）7日表示已通過禁止進口俄國煤炭，以及對俄國船隻關閉歐盟港口。（路透）

為因應俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，歐洲聯盟（EU）今天表示已通過禁止進口俄國煤炭，以及對俄國船隻關閉歐盟港口。另外，七大工業國集團（G7）今天也祭出新的對俄制裁。

法新社報導，歐盟理事會（European Council）主席國法國的一名官員說，上述舉措替「非常重大的」第五輪對俄制裁打了先鋒。

相關方案也包括一項總額達100億歐元（約108億美元）的對俄出口禁令，其中包括高科技產品，並將凍結俄國數家銀行的資產。

烏克蘭首都基輔（Kyiv）附近的布查鎮（Bucha）上周末發現大量平民遺體後，歐盟執行委員會（European Commission）提出上述最新措施。

這是歐盟首度鎖定自己高度仰賴的俄國能源產業。歐盟國家45%的煤炭是從俄國進口，一年價值高達40億歐元。

煤炭禁運令將於8月初生效，也就是新方案在歐盟公報上刊出120天後，預計8日就會公布。

俄國武裝部隊被控在烏克蘭對平民犯下駭人暴行後，G7領袖今天也同意，禁止「對俄國經濟的關鍵產業做新的投資，包括能源產業」。

禁止特定商品出口至俄國、限制從俄國進口產品的規定都將擴大，同時還將加強施壓俄國銀行和國有企業。

「為削蝕俄軍掀戰能力」，俄國國防產業也將被鎖定。G7領袖也矢言「提升行動，以反制支持（俄國）蒲亭（Vladimir Putin）總統打仗的菁英及其家人」。

不過，G7並未全面禁止能源進口，而是說會「加快」計畫來減少對俄國化石燃料的依賴程度。

俄國 歐盟 G7

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