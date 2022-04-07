法國10日選總統 右派已是贏家

圖為7日在法國南部一場造勢場合中，右派政黨候選人雷朋受到支持者包圍。美聯社

法國將於10日舉行總統大選首輪投票 ，民調 領先的總統馬克宏 幾可篤定進入第二輪決選，然而這次大選的最大贏家，則是姿態放軟且成功吸引年輕選民的右派政黨。

根據最新調查，馬克宏在24日決選投票遇上的對手，最有可能是右派政黨「民族陣線」黨魁瑪蘅．雷朋。

紐約時報報導，姑且不論馬克宏是否能輕鬆勝選連任，這次大選的贏家已確定是法國右派。右派人士成功主導選戰話題及民調走向，在國家認同、移民及伊斯蘭主義等議題，掌握主流話語權。

原本政治光譜極右的民族陣線，近年來也稍微修正路線。在美國右派崛起後，法國也跟上這波浪潮，批判左派帶領的「覺醒運動」（wokisme）。

覺醒運動源於19世紀美國反奴隸制度的「覺醒」（Woke）訴求，在2013年「黑人的命也是命」種族平權運動及後續多起非裔命案後被法國左派發揚光大，並延伸為社會不平等、性別、性取向等層面，法國右派抨擊覺醒文化無限上綱形同政治獨裁。

而右派經常使用的新詞彙「社會野蠻化」（ensauvagement），前年曾被法國內政部長引用來形容犯罪率上升的問題，更讓右派沾沾自喜，雷朋陣營認為他們已打贏這場思想戰。

此外，法國收視率第二名的電視頻導CNews在右派智庫及社群媒體支持下，儼然成為「法國版福斯新聞網」，透過節目傳播右翼觀點。

法國綠黨黨魁、左派經濟學家盧梭指出：右派正在獲得這場文化之戰的勝利，很大的原因是左派提不出新的論述並不敢正面迎戰。