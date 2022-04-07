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印度孟買首傳變異株XE 地方當局：尚未證實

中央社新德里7日專電
一名衛生人員在印度艾哈邁達巴德為一名學生接種疫苗。美聯社
一名衛生人員在印度艾哈邁達巴德為一名學生接種疫苗。美聯社

印度大城孟買的市政管理機構「大孟買市政公司」（BMC）昨天通報發現首例Omicron變異株XE案例，但地方衛生當局今天澄清，這則通報尚未獲得中央政府證實。

印度國際亞洲新聞社（ANI）今天引述馬哈拉什特拉省（Maharashtra）衛生廳官員說，省政府衛生廳還沒有就此傳聞接到中央政府的證實，因此省政府衛生廳目前也一樣無從證實。

孟買即馬哈拉什特拉省的省會。

大孟買市政公司昨天通報，一名已接受過完整疫苗接種的50歲婦女感染了Omicron變異株XE，很可能是印度第一例通報案例。

但印度中央政府研究機構「印度新型冠狀病毒基因聯合機構旗下實驗室」（INSACOG）則表示，她的檢體尚需由印度「國家生物醫學基因研究所」（National Institute of Biomedical Genomics）作進一步的檢驗。

基於普及的疫苗接種率以及集體免疫效應，印度近月來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已趨緩穩，大部分省市放寬防疫措施，包括上街已可不戴口罩。

變異株XE現蹤的報導重燃部分印度民眾的憂慮，但「印度斯坦時報」（Hindustan Times）網路版今天引述專家報導，民眾無需緊張，因為事實上變異株XE早已在今年1月進入印度，但也未見掀起波瀾。

根據印度衛生部今晨公布的報告，印度全國在過去24小時內只新增了1033例COVID-19病例，每日陽性率為0.21%，尚在治療中的病患有1萬1639例。

印度 疫苗 Omicron

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