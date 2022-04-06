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抗議高物價低薪資 希臘上萬工人罷工

中央社／雅典6日綜合外電報導

希臘工人今天為了物價上漲和收入被壓縮導致的「不斷加深危機」，進行為期一天全國性大罷工，交通、渡輪、學校和公立醫院因而受到干擾。首都雅典則有數千人抗議。

由希臘代表約250萬公營和私營部門工人的兩個最大工會號召舉行這場大罷工，在國會外的集會達到最高潮。

對在那裡的許多人來說，日常生活已變得負擔不起。

60歲的快遞運務員亞歷山卓普洛斯（Georgios Alexandropoulos）說：「我們現在的生活就只是欠債。我欠電力公司和房東，拖欠了兩個月房租，還有兩張電費單沒繳。很快我們就會欠每個人債…我們不能再這樣下去。」

另一名抗議者、57歲心理學家托卡拉斯（Michalis Tokaras）表示，他被迫「縮減一切開銷」。他說：「我們必須在付抵押貸款或付帳單之間作選擇。我們已經彈盡糧絕。」

警方估計至少1萬人參加了集會。現場一條橫幅寫著：「我們不會與通貨膨脹妥協」。

希臘於2018年從一場為期十年的金融危機中走出來，但兩年後的COVID-19大流行使全球旅行陷入停擺，希臘重要的旅遊業受創嚴重。

現在，能源價格飆漲，加上俄羅斯2月入侵烏克蘭後受到制裁，進一步損害了工人的收入。

罷工 貸款 烏克蘭

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