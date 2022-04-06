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一洲焦點／追究俄軍屠殺、伊凡卡作證、馬斯克入主推特

澤倫斯基籲禁止俄國能源進口 譴責歐洲猶豫不決

中央社都柏林6日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基今天譴責歐洲對於禁止俄羅斯能源進口一事猶豫不決，還說部分國家領導人更擔心商業損失而不是戰爭罪行。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基今天譴責歐洲對於禁止俄羅斯能源進口一事猶豫不決，還說部分國家領導人更擔心商業損失而不是戰爭罪行。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天譴責歐洲對於禁止俄羅斯能源進口一事猶豫不決，還說部分國家領導人更擔心商業損失而不是戰爭罪行。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）向愛爾蘭國會表示，關於制裁的新「言論」出現了，「但我們經歷在烏克蘭的一切以及俄國軍隊所做的一切之後，我不能忍受任何猶豫不決」。

澤倫斯基還說，「我們仍需要說服歐洲，不能讓俄國石油為俄國軍事機器提供新的資金來源」，並呼籲將俄國銀行完全排除在西方金融體系外。

他透過翻譯說：「我們唯一缺乏的是部分領導人的信守原則態度，例如政界領袖、商界領袖，他們依然認為戰爭和戰爭罪行沒有經濟損失那麼可怕。」

澤倫斯基更呼籲愛爾蘭政府，說服歐盟夥伴國對莫斯科當局採取「更嚴厲」的措施。

歐盟準備實施第5輪制裁中斷俄國煤炭進口，北大西洋公約組織（NATO）和七大工業國集團（G7）的各國外長正在比利時布魯塞爾，以協調行動採取進一步措施。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特發文表示：「我讚賞加強歐盟第5輪制裁方案：針對俄國煤炭、進入歐盟港口的船隻及公路運輸業者的禁令。」

庫列巴還說：「但要阻止俄國總統普亭（Vladimir Putin），需要實施天然氣和石油禁運，並將所有俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。艱困時期需要做出艱難的決定。」

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