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希臘和挪威跟進 宣布驅逐15俄羅斯外交官

希臘和挪威跟進 宣布驅逐15俄羅斯外交官

中央社雅典/奧斯陸6日綜合外電報導
挪威外交部長胡特費爾德（Anniken Huitfeldt，圖）發表聲明說：「此驅逐行動並非偶然發生，時機正值俄羅斯軍隊對平民所犯下罪行報導，尤其是在基輔郊外布查鎮，震驚全世界之際。」美聯社
挪威外交部長胡特費爾德（Anniken Huitfeldt，圖）發表聲明說：「此驅逐行動並非偶然發生，時機正值俄羅斯軍隊對平民所犯下罪行報導，尤其是在基輔郊外布查鎮，震驚全世界之際。」美聯社

俄羅斯入侵烏克蘭的殘暴行徑持續激怒國際社會，希臘今天宣布將驅逐12名俄羅斯外交官，挪威外交部也宣布，決定驅逐俄國大使館內從事與身分不符活動的3名外交官。

法新社報導，希臘外交部表示：「希臘當局已宣告將12名駐希臘的俄國外交和領事機構人員列為不受歡迎人物。」

本週稍早前，其他國家採取的協同一致行動，於48小時內已驅逐超過200名俄羅斯使節和使領館人員。

德國和法國4日宣布驅逐約75名俄國外交官員，義大利、西班牙和斯洛維尼亞在內的多個國家翌日跟進；歐盟本身也宣告，在其機構內工作的一批俄羅斯官員為「不受歡迎人物」。

雅典當局沒有特別提到烏克蘭衝突，但表示這是根據1961年通過的「維也納外交關係公約」和1963年簽署的「維也納領事關係公約」採取的行動。

希臘外交部表示，已將此決定通知俄國大使，但未透露俄國外交官離境時間表。

希臘已提供烏克蘭人道和致命武器援助，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）應邀將於7日對希臘國會發表視訊演說。

路透社報導，挪威外交部6日表示，挪威已決定驅逐3名俄羅斯外交官，任職俄羅斯駐奧斯陸（Oslo）大使館的這3人，從事與外交官身分不符活動。

挪威外交部長胡特費爾德（Anniken Huitfeldt）發表聲明說：「此驅逐行動並非偶然發生，時機正值俄羅斯軍隊對平民所犯下罪行報導，尤其是在基輔（Kyiv）郊外布查鎮（Bucha），震驚全世界之際。」

她又說：「在此情勢下，我們特別在意不希望在挪威見到的俄羅斯人活動。」

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