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澤倫斯基安理會演說：俄軍以暴行為樂 行徑如恐怖分子

布林肯：布查屠殺非隨機 是俄軍刻意發動暴行

世界OnAir／台人在俄羅斯見證 制裁影響下民生艱難

世界新聞網何卓賢／製作
俄羅斯的商場內，多個品牌店面鐵門拉下。圖為關門的星巴克。(Zina提供)
俄羅斯的商場內，多個品牌店面鐵門拉下。圖為關門的星巴克。(Zina提供)

俄烏交火已經來到第二個月，烏克蘭平民百姓持續遭到砲火攻擊，而另一頭的俄羅斯，民眾也因各國的連翻制裁叫苦連天。

台灣人Zina Lai在今年1月到俄羅斯出差，親歷了俄羅斯開火以及歐美對俄羅斯制裁的影響。

▼▼立即收聽▼▼

Zina觀察，其實俄羅斯人對普亭發動戰爭的情緒是複雜的。在社群媒體上，她見證過受到制裁影響覺得不公，還把臉書頭像都換成有俄羅斯國旗的框以示支持的俄羅斯樂團成員；但是也不乏反戰、完全支持烏克蘭的聲音，認為「權力集中過於危險，解決問題的方法不應該是戰爭」。但Zina發現，其實大多數俄羅斯人對俄烏交火的想法是偏中立的，他們反對戰爭，但是沒有支持烏克蘭，考慮到現狀仍然在時刻變化之中，並且認為歷史因素也不可遺忘。

最近，世界各國仍然在持續對俄羅斯下制裁，Zina認為，其實制裁影響最大的，還是普通人民的生活。她觀察到，最初的制裁大大影響盧布：本來75盧布可以兌換1美金，開戰後卻貶值到大概90盧布。而盧布價格不穩定，也出現了民眾在ATM前大排長隊取錢的現象；此外，航空業受到影響，不少航空公司停止了跟俄羅斯的航線，影響了許多本來要出行的人民。

俄烏開戰，一波波制裁向俄羅斯襲來，因盧布貶值，民眾在換匯所換錢希望減少虧損。(Z...
俄烏開戰，一波波制裁向俄羅斯襲來，因盧布貶值，民眾在換匯所換錢希望減少虧損。(Zina提供)

另，目前走在購物中心，許多品牌都是大門緊閉，這就源於企業紛紛宣布暫停在俄羅斯境內的業務，比如麥當勞、星巴克、肯德基、H&M、ZARA等等，有的是真的要抵制俄羅斯，有的是因為貨幣貶值、貨運周轉出現問題而不得不停止售賣。

俄羅斯日前也出現白糖慌，導致民眾到超市搶購生活必需品；就連雀巢和聯合利華也宣布，4/1號起漲價10%-45%，也有很多公司陸續裁員減少花費，俄羅斯人的生活也越來越辛苦。

俄羅斯的商場內，多個品牌店面鐵門拉下。(Zina提供)
俄羅斯的商場內，多個品牌店面鐵門拉下。(Zina提供)
俄羅斯的商場內，多個品牌店面鐵門拉下。(Zina提供)
俄羅斯的商場內，多個品牌店面鐵門拉下。(Zina提供)

而在俄羅斯，對信息的汲取分了兩區，分別是年紀比較大的，愛看國營新聞電視台的人，以及比較愛看比如Telegram等社群媒體的年輕人。在描述一件戰爭相關事情上，國營電視台會強調普亭的動機，並試圖將其理由正當化，輸出對澤倫斯基不利的言論；而社群媒體則是許多獨立俄羅斯本地媒體存在的地方，聲音來源更快更廣，但如獨立俄文媒體Meduza這樣的新聞機構，也不幸因為反戰和支持烏克蘭政府等的報導，而在俄國內被封鎖。

莫斯科幾乎每個地鐵站附近都有警察站崗。(Zina提供)
莫斯科幾乎每個地鐵站附近都有警察站崗。(Zina提供)

人在俄羅斯接受各方消息來源，Zina觀察到，其實歐美媒體也有做得不足的地方，比如說，是否把澤倫斯基的形象描述得過分英雄主義，卻忽視了他在烏克蘭東部一些舉措的合理性？是否忽略了其實俄烏雙方都有在打訊息戰，烏克蘭方面也有傳播過假消息？再比方說，俄羅斯人因為政府的行為而被貼上「入侵者」標籤，導致遭到別國民眾歧視這一點，歐美媒體報導的比例又是否足夠？

而因為戰爭情勢不穩，Zina目前已經回到台灣。大學就讀俄文的Zina與朋友共同開設經營「董小俄 | 俄羅斯特派員」臉書專頁以及IG，試圖破解華文區對俄羅斯的一些刻板印象，最近也不少關於俄烏戰事的解釋分析，也歡迎聽眾前去關注。

俄羅斯 烏克蘭 社群媒體 世界OnAir

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