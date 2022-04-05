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地球發燒中 聯合國預估全球溫室氣體2025年達峰值

中央社／台北5日電
聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）最新公布第六份評估報告指出，2010至2019年的年均溫室氣體排放量，高於以往任何時候；預估全球溫室氣體排放最遲將在2025年之前達到峰值。圖為德國巴登-符騰堡州美因陶伯縣博克斯貝格鎮的發電廠。（路透）
聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）最新公布第六份評估報告指出，2010至2019年的年均溫室氣體排放量，高於以往任何時候；預估全球溫室氣體排放最遲將在2025年之前達到峰值。圖為德國巴登-符騰堡州美因陶伯縣博克斯貝格鎮的發電廠。（路透）

聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）最新公布第六份評估報告指出，2010至2019年的年均溫室氣體排放量，高於以往任何時候；預估全球溫室氣體排放最遲將在2025年之前達到峰值。

聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）於台北時間4日公布第六份評估報告（AR6）的第三工作組報告（WG3）。

根據台灣科技媒體中心摘要報告內容，人為溫室氣體排放總量持續上升，2010至2019年的年均溫室氣體排放量，高於以往任何時候，但增長率低於2000至2009年。

2019年的全球人為溫室氣體排放量為590（加減66億噸）二氧化碳排放當量，比2010年高12％、比1990年高54％。自1990年以來，所有類別的溫室氣體排放量都在增長；到2019年，來自化石燃料與工業的二氧化碳絕對排放量增幅最大，其次是甲烷。

報告指出，全球溫室氣體排放預計最遲將在2025年之前達到峰值。在兩種全球推估情境中，一是將升溫限制在攝氏1.5度或有限的過衝（overshoot，意指短暫升溫超過1.5度），二是將升溫限制在2度。

以上兩種情境都必須在2030年、2040年和2050年快速而深入地減少溫室氣體排放，如果不加強到2020年底實施的政策，溫室氣體排放量預計將在2025年以後上升，導致到2100年全球升溫至3.2度。

在將升溫限制1.5度或有限度過衝的情境下，全球應在2050年代初期達成二氧化碳淨零排放，在升溫限制在2度的情境下，應在2070年代初達成；且在達到淨零之後，各個減緩路徑應該繼續邁向淨負二氧化碳排放。

實現這些減量情境的減緩策略包括從原本的化石燃料過渡到低碳或零碳能源，例如具有碳捕捉的再生能源或化石燃料、提高效率、減少非二氧化碳排放和發展去除二氧化碳的方法，來平衡殘餘溫室氣體排放。

根據報告，截至2020年，已有占全球排放量53％以上的56國訂定氣候專法；但不同部門的排放政策覆蓋不均、資金流動與「巴黎協定」目標的進展緩慢，在區域和部門之間監控氣候的資金分布不均。

2030年全球溫室氣體排放量，與聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）之前宣布的國家自主貢獻（NDC）相關，將使21世紀的升溫可能超過1.5度，限制升溫到2度以下將依賴2030年之後加速減緩氣候變遷。

氣候變遷 聯合國 COP26

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