北韓金與正：遭受南韓攻擊時 平壤不得不使用核武

金與正。(美聯社資料照片)

北韓 領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正 今天透過官媒表示，北韓不將南韓 視為敵人，強調反對內戰，但若遭受南韓的先發制人攻擊，平壤當局將不得不動用核武反制。

北韓中央通信社（KCNA）及勞動新聞今天刊出金與正談話，強調平壤當局並不將南韓視為敵人，「這並非單純是以擁核國的軍事能力所做發言，而是因為我們是不應內鬥的同一民族」。

金與正表示，兩韓若動武，「不是誰在戰爭或戰鬥中獲勝的問題，而是我們民族本身會受到如同半世紀之前的傷害、甚至更為嚴重」，強調反對再次掀起如同韓戰時的兩韓內鬥。

但她也說，在北韓明白表示不將南韓視為主要敵人的狀況下，若南韓軍方「無論基於什麼理由，或是誤判情勢等」，如南韓國防部長徐旭日前所說，對北韓發動先發制人攻擊等軍事行動，「我們就不得不動用核武來履行義務」。

徐旭1日公開表示，南韓軍方擁有多種飛彈，能準確、快速擊中北韓的任何目標，並將北韓稱為「敵人」，引發平壤當局反彈，金與正3日更是公開飆罵徐旭「瘋子」、「垃圾」，抨擊南韓的挑釁行為，稱將重新考慮對南韓政策。

不過，金與正時隔2天再次發表談話，措辭明顯軟化，談話不僅發表在對外宣傳媒體，也刊載在北韓人民能看到的勞動新聞，將重點放在反對民族內鬥，還說理解徐旭「希望向人民說明軍方已做好那麼多準備」的立場，但認為他將北韓稱為敵人是一大失誤。

「對擁核國採取先發制人攻擊？這是難以承擔後果的妄想，那樣做只是瘋子的意氣用事」，雖然金與正今天談話仍有批評內容，但用詞並不像3日猛烈，只是再次呼籲南韓當局「不要一直挑釁，不要妄想」，如此就能避免慘劇發生。

韓聯社分析指出，平壤當局表明上述立場，未來可能在發起大規模挑釁前，將責任歸於南韓。

不過，將在5月上任的南韓下屆總統尹錫悅態度似乎未因此軟化，尹錫悅發言人金恩慧今天就相關問題表示，先發制人攻擊是在威脅常存狀況下，在國際上會採取的措施之一，可能暗示不會放棄先發制人攻擊的應對措施。