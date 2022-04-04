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拜登批普亭是戰爭犯 籲就俄侵烏罪行舉行審判

俄羅斯報復「不友好國家」 暫停對歐盟等簽證簡化措施

中新社／莫斯科4月4日電　
俄羅斯總統普亭4日簽署「關於對外國不友好行為採取報復性簽證措施」的總統令，暫停實施與歐盟等多國簽署的簡化簽證制度協議多項條款。（美聯社）
俄羅斯總統普亭4日簽署「關於對外國不友好行為採取報復性簽證措施」的總統令，暫停實施與歐盟等多國簽署的簡化簽證制度協議多項條款。（美聯社）

俄羅斯總統普京4日簽署「關於對外國不友好行為採取報復性簽證措施」的總統令，暫停實施與歐盟、挪威、丹麥、冰島、瑞士及列支敦士登簽署的簡化簽證制度協議多項條款。

同一天，拉脫維亞、立陶宛宣布降低與俄羅斯外交關係級別，德國、法國則宣布驅逐俄羅斯外交官。

克里姆林宮網站4日刊發的該總統令表示，簽署該法令是基於對歐盟不友好行為採取緊急措施的需要。根據該法令，俄羅斯暫停實施2006年5月25日與歐盟簽署的簡化簽證制度協議中的多項條款，並暫停與挪威、丹麥、冰島、瑞士及列支敦士登簽署的簡化簽證制度協議相關條款。

其中包括取消相關國家官方代表團及記者申請一年多次入境簽證簡化程序，取消相關國家和地區政府成員、議員及法官五年多次入境簽證。

此外，取消相關國家官方代表團和政府及議會成員免簽證費、外交護照持有者免簽證入境等措施。

拉脫維亞外長林克維奇斯4日宣布，該國決定降低與俄羅斯的外交關係級別。林克維奇斯在個人推特帳號上發文表示，拉脫維亞政府的具體決定將在內部審批流程完成後公佈。據悉，拉方該決定與俄羅斯在烏克蘭開展特別軍事行動有關。 　　

立陶宛當天稍早前亦宣布降低與俄外交關係級別。立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯宣布，「為對俄羅斯在烏克蘭的侵略行動作出反應，立陶宛政府決定將兩國關係降為代辦級」。

他表示，俄羅斯駐立陶宛大使應盡快離開維爾紐斯，同時立陶宛駐俄大使也將被從莫斯科召回。根據立方決定，俄羅斯駐克萊佩達領事館也將關閉。另據俄羅斯媒體報道，立陶宛正在考慮關閉與俄羅斯和白俄羅斯的邊界。 　

就在同一天，德國、法國分別宣布驅逐40名和30名俄羅斯外交官。

俄外交部發言人扎哈羅娃4日對媒體表示，俄羅斯將很快對相關國家的行為作出回應。 　　

白俄羅斯 簽證 立陶宛

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