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匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

編譯李京倫／綜合報導
匈牙利總理奧班發表勝選演說。（Getty Images）
匈牙利總理奧班發表勝選演說。（Getty Images）

匈牙利民族主義派總理奧班在3日大選中壓倒性贏得第4個任期，擊敗6個反對黨結盟推舉的總理候選人馬基-蔡伊。他在勝選演說中批評烏克蘭總統澤倫斯基，表示儘管形勢極為不利，澤倫斯基等勢力聯手反對他，他仍大勝。

路透報導，被認為歐盟成員領袖中最親俄的奧班，在俄烏戰爭爆發後，選戰計畫一度被打亂，馬基-蔡伊把大選定位為匈牙利人在東西方之間的選擇，指奧班讓匈牙利轉向俄國，奧班被迫尷尬解釋他與普亭10年來的生意關係，不過奧班後來成功說服支持者，稱反對派承諾與歐盟改善關係可能會把匈牙利拖進戰爭。反對派否認。

初步計票結果顯示，奧班的右翼政黨青年民主黨（Fidesz）得票率53.1%，反對派聯盟以得票率35%遠遠落後。這是青年民主黨從2010年以來連續第四次在大選中獲勝。國家選舉辦公室說，青年民主黨將在國會中占135席，達三分之二多數，反對派聯盟將占56席。

58歲的奧班在勝選演說中表示，即使布魯塞爾的歐盟官僚和烏克蘭總統澤倫斯基等勢力聯手反對他，他仍然獲勝，奧班說：「我們從來沒有這麼多反對者，包括布魯塞爾的官僚、國際主流媒體和烏克蘭總統。」

奧班還告訴台下歡欣鼓舞的支持者：「我們贏得了一場偉大勝利，也許就連月球上都可以看到，當然布魯塞爾也會看到這個結果。」

奧班自俄烏戰爭爆發以來收留50萬烏克蘭難民，不過，親俄國總統普亭的奧班堅持不提供武器給烏克蘭，澤倫斯基屢次批評這點。

奧班已執政12年，是歐盟在任時間最長的國家領袖之一，他曾修憲使最高法院大法官都是他的人馬，並將選舉制度改成有利於自己，歐盟認為他破壞匈牙利民主。

不過，奧班許多政策獲得普遍支持，包括反對移民、宣揚傳統基督教價值、減稅、對燃油與部分民生物資價格設限等。

烏克蘭 歐盟 澤倫斯基

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