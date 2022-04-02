英辦公室鬧空城 疫情急升 員工缺勤率飆高

英國企業警告說，在新一波疫情肆虐之際，員工缺勤率持續升高。 美聯社

英國 企業警告說，在新一波疫情 肆虐之際，員工缺勤率正持續升高；這波疫情已使英國近來的新增確診人數創新高。

金融時報（FT）報導，許多企業主管表示，Omicron 的亞變種BA.2正迅速散播，員工染疫人數暴增已打擊整個工作團隊。根據英國國家統計局（ONS），到3月26日為止的一周，英國確診病例暴增490萬人，刷新歷史紀錄。

在英國各地提供臨時工的人力派遣公司Staffline表示，藍領階級的確診數在1月達到高峰，因當時Omicron疫情嚴峻，但現在換成金融和專業服務領域的白領階級受到疫情影響，尤其是他們重返辦公室上班後。

倫敦金融服務業的主管回報說，許多員工請病假，大量會議都因而取消。英國近來確診人數暴增，而在此之前政府才宣布取消防疫措施，改推出「與病毒共存」策略，並結束公費篩檢服務。

ONS疫調單位高級統計人員Kara Steel表示，確診數激增是變種病毒BA.2迅速散播所致。

代表英國製造業者的貿易團體Make UK表示，企業會員目前的員工確診數遠高於疫情爆發以來的任何時刻。但Make UK強調，員工缺勤人數並未達到像去年夏季疫情升溫時統計的關鍵數字，因員工若沒有出現症狀，就不必隔離檢疫。

倫敦國王學院遺傳流行病學教授史佩特克（Tim Spector）說，新一波疫情對勞動力的彈性程度帶來莫大挑戰，他認為英國可能長期面臨員工缺席率維持在高檔的情況，因新冠病毒的高度傳染力和染疫後的長期症狀。