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憂菲律賓捲入戰爭 杜特蒂與習近平8日視訊會談

中央社馬尼拉2日專電
菲律賓總統杜特蒂8日將與習近平會談。(美聯社)
菲律賓總統杜特蒂8日將與習近平會談。(美聯社)

菲美舉行年度「肩並肩」聯合演習之際，菲律賓總統杜特蒂表示，若俄烏戰爭升級，北京「會奪取台灣」，菲律賓也會遭波及。為避免菲國捲入戰爭漩渦，他8日將與習近平會談。

俄羅斯攻打烏克蘭至今一個多月，各方憂心俄羅斯可能動用生化或核子武器，使戰事升級。

此時，菲律賓與盟邦美國的年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習於3月28日登場，將進行到4月8日。今年演習出動近9000名官兵，規模是30年來首見。

根據菲律賓總統府通訊暨作業部公布的談話全文，杜特蒂（Rodrigo Duterte）3月31日出席宿霧省拉撲拉撲市（Lapu-lapu，又稱拉普拉普市）一場軍事會議時說，若俄烏戰爭升級並向外擴散，「中國不會只是坐視。他們也會擴張，他們會奪取台灣」。

杜特蒂說：「問題是，若演變為全面戰爭，菲律賓也會遭攻擊，因為這裡有美國人。」

馬尼拉與華府於1951年簽署共同防禦條約（MDT），承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公共船隻或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

另外，兩國於2014年4月簽署「加強國防合作協議」（EDCA），允許美方安排更多官兵到菲律賓輪駐，共用菲國軍事基地，興建、放置軍事設施、器材、軍機與軍艦，效期10年。

杜特蒂說：「（中國國家主席）習近平想跟我談談。我們也是朋友。所以我…我沒有偏袒（中國）。我只是不希望我的國家發生戰爭。」

他表示，兩人將於8日會談。菲國總統府隨後證實，杜特蒂和習近平將舉行視訊會談。

杜特蒂說，馬尼拉在現今國際情勢下保持中立，但他已允許美方不受限制地運用菲國機場和軍事基地。

他表示：「因為他們已經在那裡了，我們不能擺脫他們，現在也不是趕走美國人的好時機。所以我允許他們不受限制地使用機場和軍事基地，因為他們已經在這裡了。」

杜特蒂說，他要與習近平會談，因為菲律賓可能真的被捲入「戰爭的漩渦」。

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）3月10日說，若烏俄戰爭危機擴散到亞洲，杜特蒂準備好向盟友美國敞開大門，讓美方使用「他們可能需要的任何設施」。

根據美國大使館網站，菲律賓在EDCA下開放美軍使用的地點包括馬尼拉北方的巴塞（Cesar Basa）空軍基地、呂宋島中部的麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）軍營、菲國南部民答那峨島的倫比亞（Lumbia）空軍基地、巴拉旺省（Palawan）的包蒂斯塔（Antonio Bautista）空軍基地及菲國中部的艾布恩（Mactan Benito Ebuen）空軍基地。

杜特蒂 習近平 機場

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