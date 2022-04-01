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北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

普亭簽令「盧布支付」天然氣 匯率漲回接近戰前

中央社／莫斯科31日綜合外電
俄羅斯總統普亭31日簽令，要求因俄烏戰爭而制裁俄國的「不友好」國家，購買俄國天然氣須使用俄國盧布，已被歐洲各國領袖拒絕。（路透）
俄羅斯總統普亭31日簽令，要求因俄烏戰爭而制裁俄國的「不友好」國家，購買俄國天然氣須使用俄國盧布，已被歐洲各國領袖拒絕。（路透）

俄羅斯總統普亭宣布，他已簽署對俄不友好國家需以盧布支付天然氣的命令。仗恃手握大量天然氣與石油出口，遭西方制裁後一度重貶的盧布，現已漲回接近戰前的水平。

俄羅斯「國際傳真社」（Interfax）報導，普亭是在一場航空業發展會議開幕時簽署。按俄方說法，買家的歐元需到俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank），依當天匯率兌換成盧布，再用盧布付天然氣的錢。俄羅斯天然氣工業銀行不在西方制裁的名單內。

普亭說：「我今天簽署一項命令，規範我國天然氣與所謂不友好國家間的交易。要獲得俄國天然氣，他們應到俄羅斯的銀行開盧布賬戶，從4月1日起，一律透過這些賬戶支付天然氣費用。若不按此付款，買方就會被我們視為未履行義務並承擔相關後果。」

普亭稱當前是西方國家拿金融系統當武器，凍結俄羅斯的外匯，沒有理由再任由對方繼續以自家貨幣支付俄國天然氣，否則拿不到錢豈不淪為變相免費提供天然氣給西方，「改用盧布支付天然氣是強化我國金融與經濟主權重要的一步」。

對於美國準備向歐洲擴大供應天然氣以降低對俄依賴，普亭喊話願按現有長期合約裡的價格繼續供應天然氣。

他說：「我要強調的是，這些價格比現貨市場上的當前報價低得多。說白了，俄國的天然氣能提供歐洲民眾家裡更便宜的能源、供暖和供電，讓歐洲農民負擔得起肥料，從而最終負擔得起食物。這攸關歐洲企業的競爭力，也牽涉到歐洲公民的荷包。」

普亭簽署的這份命令規定，以盧布支付天然氣的特別賬戶會開在俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank），天然氣工業銀行會把買家存入的貨幣賣給莫斯科交易所的特別賬戶。命令還規定，俄國的外資委員會有權對新的購買天然氣支付程序作例外規範。

「華盛頓郵報」指出，俄國的盧布與銀行體系持續出現從制裁衝擊復原。根據俄國央行的匯率，盧布在俄軍2月24日入侵烏克蘭後從80兌1美元重貶至120兌1美元，如今爬回到84兌1美元，接近戰前水平。石油和天然氣能帶入強勢貨幣畢竟是有利俄國的現實因素。

「紐約時報」指出，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）在與普亭通完話後表示，不覺得歐洲會瀕臨天然氣斷供。他的理解是普亭給歐洲國家特許，支付天然氣的美元或歐元結匯為盧布可看作是俄國內部的事。

天然氣 普亭 俄國

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