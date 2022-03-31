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普亭：在付款轉換盧布期間 會繼續對歐供應天然氣

編譯劉忠勇／綜合外電
普亭在電視談話中表示，「俄羅斯重視商譽，我們已經遵守並將在未來繼續履行天然氣在內的所有合約義務」。（路透 ）
普亭在電視談話中表示，「俄羅斯重視商譽，我們已經遵守並將在未來繼續履行天然氣在內的所有合約義務」。（路透 ）

俄羅斯總統普亭表示，儘管已要求以盧布作為天然氣結算貨幣，不過會繼續保持向歐洲客戶供應天然氣，如此表態緩和市場對俄羅斯供應可能中斷的疑慮。

普亭在電視談話中表示，「俄羅斯重視商譽，我們已經遵守並將在未來繼續履行天然氣在內的所有合約義務」， 「我們將繼續按當前長期協議中規定的數量和價格供應天然氣」。但他警告，從周五開始，對於不接受新條款的客戶，俄羅斯將停止供應。

歐洲官員表示，這種條款的變化不太可能影響供應。德國經濟部長Robert Habeck表示，「對我們來說，不管普亭就盧布結算發出怎樣的威脅、聲明或計畫，不管怎麼稱呼，最重要的是履行合約」。

天然氣買主仍在等待官方釐清新規定。德國公司E.ON SE表示，不清楚新規定覆蓋的是哪些合約。丹麥企業Orsted AS表示，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）還沒有聯繫他們。在他們聯繫以前，算是默認合約條款沒有變

更。

一位了解俄方供氣協議的知情人士透露，4月天然氣的付款截止期會在當月月底或5月，具體取決於合約情況。

此前曾經和普亭通話的德國總理蕭茲周四表示，「無論何種情況，企業希望、能夠，而且也將繼續以歐元付款」。

蕭茲周四在柏林對記者表示，「我們研究了供氣合約，上面說以歐元支付，有時候可以用美元，但多數情況用歐元。我在和俄羅斯總統的交流中也明確表示應該繼續這麼做。他的想法是情況可以改變，這是我們現在正研究的。」

克里姆林宮的法令規定4月1日起交付的天然氣需以盧布結算。外國買家需要在Gazprombank開立特別的盧布和外幣帳戶以處理付款事宜，這些可以通過遠程操作完成。買家把外幣轉入帳戶，然後Gazprombank通過莫斯科交易所兌換成盧布，然後把這些盧布轉進買家帳戶，作為支付給俄羅斯天然氣股份公司的款項。當盧布進入俄羅斯天然氣公司帳戶後，付款被認為完成。

普亭說，新機制的目的是為了防止西方政府試圖扣押外幣或相關帳戶。他說，「如果按照傳統機制供氣和付款，新的美元和歐元會被凍結」。

歐洲大約40％的天然氣來自俄羅斯，而且已經在努力應付今年冬天價格創紀錄的影響。

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