我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三月下半雖見回升 美股疫來首季收跌

華商黃仁勳晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

舊手機突破俄羅斯鐵幕 俄網友揭露當地生活點滴

中央社／綜合外電報導
俄羅斯網友娜塔莉利用舊手機，在抖音上傳俄羅斯的日常生活。(截自抖音)
俄羅斯網友娜塔莉利用舊手機，在抖音上傳俄羅斯的日常生活。(截自抖音)

俄羅斯總統普亭派兵侵略烏克蘭後，美社群平台紛紛封鎖或限制俄網友權限。莫斯科也通過假新聞法，限制國內媒體管道。俄國網友意外發現多年未更新軟體的舊手機可以突破鐵幕。

住在俄羅斯第二大城聖彼得堡（St. Petersburg）的娜妲莉（Natalia）告訴美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），本月稍早她點開手機上的短影音分享平台TikTok，結果只看得到國內上傳的影片，對於俄國以外的地區發生的事，一律都看不到。能追蹤到的只有俄國的部落客。

中國字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok自發性限制俄國用戶只能看到從國內上傳的短影音。

為了保持和外界的聯繫，24歲的娜妲莉拾起手邊的舊手機，她點開手機裡的app，「我第一眼看到的是，有點像是TikTok網紅艾迪森芮伊（Addison Rae）的舞蹈。我壓根沒想到要開一個頻道，我只是滑著手機，高興著我的影片終於回來了。」

娜妲莉很快就發現外頭的世界，包括旅居海外的俄僑在社群媒體上議論紛紛莫斯科對烏克蘭展開「特殊軍事行動」後，西方國家祭出空前的制裁對俄國的衝擊如何。

由於莫斯科近來打壓媒體管道，海外貼文無法獲得回應。而在俄國通過新法禁止假新聞後，不少在俄羅斯的獨立媒體和國際記者不是被迫停刊，就是離開俄國。

娜妲莉自認英文能力還不錯，可以向外界傳達俄國境內的情況。她開了一個匿名帳號，上傳俄國日常的影片稱為「鐵幕最新」（Iron Curtain Updates），很快地就吸引到數以千計的點閱。

她在一則影片中說道：「現在搭乘大眾運輸工具禁止戴口罩。這麼做顯然是為了有利臉部辨識，特別是針對那些參加抗議活動的人。」

一個獨立監督團體表示，自從2月24日俄入侵烏以來，莫斯科當局已逮捕超過1萬5000名抗議侵略行動的民眾。

娜妲莉在另一則報導中表示，俄國在內很多國家都有緊急簡訊通知服務。但現在俄國政府利用這項服務告訴民眾，如果發現散播關於俄國軍事行動的不實資訊，請他們通知當局。娜妲莉說，「我們以為告密行為是很久以前的過去，沒想到現在又捲土重來」。

娜妲莉也說，西方的制裁行動尚未大幅改變大多數俄國人的日常生活。至少到目前還沒有。

「在制裁開始時，年輕的一代因為Zara和麥當勞關門而抓狂，不過，這大多是在大城市的年輕人。不過，我們家鄉的人，他們一生只去過一次麥當勞，那是在他們去聖彼得堡的時候。」

和俄國很多其他年輕人一樣，娜妲莉只經歷過普亭的統治。她說，她在影片中的遣詞用字都小心翼翼，避免在當局通過最新的「假新聞」法後惹上麻煩。她的目標是扮演俄羅斯國內民眾和外面世界的橋樑。

娜妲莉指出，外國組織封鎖在俄國的服務，或者禁止俄國民眾參與國際活動，正好稱了莫斯科當局的心。

然而，她也發現隨著莫斯科日益遭國際孤立，未來將難以逆料。「過去一個月我發現，當跌到谷底時，你會想『嗯，情況不會再更糟時』，只會再度惡化。所以，我不預測未來。我只有盼望。」

俄國 手機 俄羅斯

上一則

雙邊關係漸行漸遠 俄烏戰爭讓歐盟提防中國

延伸閱讀

路透：美警告企業 卡巴斯基軟體可能遭俄國利用

路透：美警告企業 卡巴斯基軟體可能遭俄國利用
英國擴大制裁 矛頭指向俄14媒體人和軍方領導人

英國擴大制裁 矛頭指向俄14媒體人和軍方領導人
一面喊停火一面賣酒莊給俄國大亨 裘莉遭批雙標偽善

一面喊停火一面賣酒莊給俄國大亨 裘莉遭批雙標偽善
補給無力 俄坦克只能靠樹枝、稻草、地毯遮擋

補給無力 俄坦克只能靠樹枝、稻草、地毯遮擋

熱門新聞

圖為3月23日，烏克蘭消防員在基輔被砲擊毀壞的房屋內噴水情形。（美聯社）

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

2022-03-24 18:29
泰晤士報29日報導，俄羅斯一名「戰功彪炳」的女狙擊手史塔莉柯娃（圖）遭同行戰友留在戰場上等死，隨後被烏克蘭軍隊抓獲。（翻攝自臉書／＠Інформагентство АрміяInform）

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

2022-03-30 11:40
根據知情人士，草擬的俄烏停火協議，不包括俄羅斯原先對烏克蘭提出的三項核心要求：去納粹化、非軍事化、俄語保護。圖為烏克蘭軍3月28日開坦克進入最近自俄羅斯手裡奪回的Trostsyanets鎮。美聯社

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

2022-03-28 20:34
豪宅示意圖。（取材自pixabay）

蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢

2022-03-23 18:12
俄軍進攻烏克蘭之初，美歐制裁俄國石油及天然氣時，盧布暴跌至1美元兌150盧布，但現已大幅反彈，恢復至接近開戰前的水平，約1美元兌85盧布。圖為莫斯科鬧區。（美聯社）

西方制裁俄羅斯有用嗎？盧布幾乎完全復原

2022-03-30 21:46
烏克蘭國家警察第一副總長阿布羅斯金正式表態，只要受困馬立波的孩童能夠獲准撤離，就願意向俄軍投降。畫面翻攝：Twitter/nexta_tv

交換孩子離開馬立波圍城 烏克蘭警察將軍願向俄軍投降

2022-03-25 07:07

超人氣

更多 >
上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點
西方制裁俄羅斯有用嗎？盧布幾乎完全復原

西方制裁俄羅斯有用嗎？盧布幾乎完全復原
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
挨了威爾史密斯1巴掌 克里斯洛克首發聲：我還在處理

挨了威爾史密斯1巴掌 克里斯洛克首發聲：我還在處理
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供