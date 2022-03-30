我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美議員：俄烏戰爭掀憂 仍應關注中國在拉美擴張

油價升+利率倒掛 股指終止連4漲

德財長：中國是威脅德國經濟的「系統性競爭對手」

中央社／柏林30日綜合外電報導
德國財政部長林德納。(路透)
德國財政部長林德納。(路透)

德國財政部長林德納（Christian Lindner）表示，中國不尊重德國所擁護的各種原則，是歐洲最大經濟體德國的「系統性競爭對手」（systemic rival）。

彭博（Bloomberg）報導，德國自由民主黨黨魁，也是總理蕭茲（Olaf Scholz）執政聯盟夥伴的林德納說：「我們必須認識到我們面臨巨大風險。中國不尊重我們的社會模式、我們對自由的理解以及我們對國際法的承認。」

林德納表達他的擔憂正值敏感時刻。歐盟官員4月1日（周五）將與中國國家主席習近平舉行視訊峰會，他們可能強化美國的警告，即中國若試圖減輕俄羅斯所受制裁的打擊，將面臨嚴重後果。

兩名知悉歐盟內部評估人士稱，歐盟官員懷疑中國可能已準備供應半導體和其他科技硬體給俄羅斯。儘管林德納未提及這項會議，但他確實強調這個國家對德國所代表的意義。

他說：「我們與中國的貿易關係幾乎是我們經濟的集中風險（concentration risk），它可能是個貿易夥伴，但它也是系統性競爭對手。」

不過他也表示：「請不要誤解我的意思，雖然我看到中國的所有那些風險，但在目前情況下，我不會把它們與俄羅斯相提並論。」

德國 歐盟 俄羅斯

上一則

對抗高漲油價？男拿「食用油」整瓶倒進車子油箱

延伸閱讀

蕭茲告訴澤倫斯基：德國願意當烏克蘭的安全擔保國

蕭茲告訴澤倫斯基：德國願意當烏克蘭的安全擔保國
能源專家：俄羅斯石油的預設市場在亞洲

能源專家：俄羅斯石油的預設市場在亞洲
旅中烏克蘭人當翻譯志工 資訊戰前線傳遞真相

旅中烏克蘭人當翻譯志工 資訊戰前線傳遞真相
薛曼：俄羅斯侵烏 造成全球糧食危機漣漪效應

薛曼：俄羅斯侵烏 造成全球糧食危機漣漪效應

熱門新聞

豪宅示意圖。（取材自pixabay）

蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢

2022-03-23 18:12
圖為3月23日，烏克蘭消防員在基輔被砲擊毀壞的房屋內噴水情形。（美聯社）

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

2022-03-24 18:29
根據知情人士，草擬的俄烏停火協議，不包括俄羅斯原先對烏克蘭提出的三項核心要求：去納粹化、非軍事化、俄語保護。圖為烏克蘭軍3月28日開坦克進入最近自俄羅斯手裡奪回的Trostsyanets鎮。美聯社

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

2022-03-28 20:34
泰晤士報29日報導，俄羅斯一名「戰功彪炳」的女狙擊手史塔莉柯娃（圖）遭同行戰友留在戰場上等死，隨後被烏克蘭軍隊抓獲。（翻攝自臉書／＠Інформагентство АрміяInform）

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

2022-03-30 11:40
烏克蘭海軍24日宣稱，俄羅斯占領的烏國東南部別爾江斯克（Berdyansk）港內，俄軍一艘大型登陸艦已經被毀。（取材自臉書）

俄占港口冒滾滾濃煙 烏克蘭海軍稱俄登陸艦被毀

2022-03-24 09:42
烏克蘭國家警察第一副總長阿布羅斯金正式表態，只要受困馬立波的孩童能夠獲准撤離，就願意向俄軍投降。畫面翻攝：Twitter/nexta_tv

交換孩子離開馬立波圍城 烏克蘭警察將軍願向俄軍投降

2022-03-25 07:07

超人氣

更多 >
11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國

11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
90%美國超市顧客願換牌子 品牌忠誠度被「2原因」敗掉

90%美國超市顧客願換牌子 品牌忠誠度被「2原因」敗掉
前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」