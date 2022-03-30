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公立醫院醫療不當致200多嬰兒死亡 英國政府致歉

中央社倫敦30日綜合外電報導

英國最重大婦產科醫院醜聞的調查報告披露，200多名嬰兒出生時因未受到這家公立醫院妥善照護而喪命。此事促使英國政府出面道歉。

這份報告列出2000到2019年這20年期間，國民保健署信託基金轄下施魯斯伯瑞和泰爾福醫院（Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust）一再失職的醫療案例。

此醫院集團的新生兒死亡率高引起關切，當局2017年下令調查，報告中列出死產、早夭或腦部嚴重受損案例。

報告也揭露，12位在生產過程喪命的產婦中有9人本可獲得好上許多的照護，另有些產婦本應該接受剖腹產，卻進行自然分娩。

但這個在英格蘭中部施洛普夏郡（Shropshire）營運數家醫院的國營集團，不僅調查不夠完整，也沒有從案例中學到教訓。

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）向國會表示：「我要對所有嚴重受害的家庭致歉。這份報告清楚表明，你們被原本應該幫助你們和你們親人將一個新生命帶來這個世界的機構給辜負了。」

這份報告概述，經過創傷性產鉗分娩後，造成部分寶寶顱骨破裂、骨折或腦性麻痹。

根據這份涉及將近1500個家庭和將近1600個臨床案例的調查報告，還有些新生兒因為缺氧而導致永久性腦損傷。

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