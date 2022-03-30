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公開自己跨性別身分 英國保守黨議員成國會第一人

中央社倫敦30日綜合外電報導
英國保守黨議員華立斯（Jamie Wallis）今天站出來公開自己跨性別身分，成為英國國會第一人。Getty Images
英國保守黨議員華立斯（Jamie Wallis）今天站出來公開自己跨性別身分，成為英國國會第一人。Getty Images

英國保守黨議員華立斯（Jamie Wallis）今天站出來公開自己跨性別身分，成為英國國會第一人。華立斯此舉獲得同黨同志和首相強生（Boris Johnson）的支持。

華立斯寫道：「我是跨性別者。或更準確的說，我想要成為。我被診斷出性別焦慮症，而且我從年紀很小的時候就這樣覺得。」

現年37歲的華立斯表示：「我從來無意要告訴你們這些。我總是想像我會在大聲說出之前離開政壇。」

首相強生讚揚華立斯公開自己是跨性別者需要無比的勇氣，這樣做可以幫助其他的人。

「我所領導的保守黨將給予你和所有其他的人，做自己所需的愛和支持。」

不分黨派的國會議員都表達他們的支持。

法新社報導，華立斯是在昨天保守黨國會議員全體會議之後決定挺身公開。

不過，英國「獨立報」（Independent）披露，強生當時以諷刺在野黨關注的跨性別議題方式開場，歡迎黨內的議員。

報導中引述強生說：「晚安，女士先生們，或以（工黨黨魁）施凱爾（Keir Starmer）的方式來講，出生時被指定為女性或男性的各位。」

強生上週在國會的質詢時間捲入跨性別議題的辯論，堅稱生物學在性別認定上應扮演關鍵角色。

「我認為關於男性和女性的區分，生物學的基本事實仍是最重要。」

施凱爾曾說過，「跨性別的女性是女性」，並支持跨性別者基於自己認定的性向取得法律認同，而不是醫學上的診斷。

不過，施凱爾的立場卻引來女性主義者批評抹殺婦女的權利。

英國於2020年表示，政府不支持未經醫學診斷而正式改變個人性別。

跨性別 英國 醫學

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