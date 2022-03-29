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研究：男服糖尿病藥 與子女出生缺陷風險增有關

中央社哥本哈根28日綜合外電報導
二甲雙胍(metformin)是最常使用且醫師通常最先開給第2型糖尿病患者的藥物之一。(Getty Images)
二甲雙胍(metformin)是最常使用且醫師通常最先開給第2型糖尿病患者的藥物之一。(Getty Images)

根據28日公布的新丹麥研究，全球最廣泛開立的糖尿病藥物之一，可能與男性患者在行房前持續服藥，導致所生子女出現重大出生缺陷有關。

路透報導，二甲雙胍（metformin）是最常使用且醫師通常最先開給第2型糖尿病患者的藥物之一，南丹麥大學（University of Southern Denmark）與美國史丹佛大學（Stanford University）研究人員發現，與沒有使用這種藥物的父親相比，服用二甲雙胍的父親生出的兒子，出生缺陷的風險高出1.4倍。

在這兩組嬰兒中，他們的母親都沒有糖尿病或高血壓病史。

報告執筆人與獨立專家指出，發布於「內科醫學年鑑」（Annals of Internal Medicine）的研究數據有數個關鍵限制。

例如，研究人員不知道嬰兒父親是否遵照醫囑服藥，或他們是否沒有好好控制糖尿病，後者也可能跟出生缺陷風險較高有關。研究報告顯示，施打胰島素而非服用二甲雙胍男性所生的寶寶，出現出生缺陷的風險沒有增加。

倫敦帝國學院（Imperial College London）生殖內分泌學與男性生殖學專家賈亞希納（Channa Jayasena）沒有參與研究，他稱這些研究結果「發人深省但尚無定論」。

他又說：「有糖尿病的男性不應因此而不敢服用二甲雙胍，但這項研究值得更深入探討。」

二甲雙胍是學名藥，在治療全球愈來愈流行的第2型糖尿病上，是醫師會開立的第一線藥物。

醫師通常會在患者無法透過飲食或身體活動控制血糖時開立這款藥物，一般都會在開立更昂貴的糖尿病品牌藥前開出。二甲雙胍可以改善身體對胰島素的反應方式，全球各地約有1億2000萬人獲醫師開立處方。

研究人員1997年到2016年在丹麥對111萬6779名新生兒進行研究，發現曾服用二甲雙胍的男性中，他們所生的嬰兒有5.2%有出生缺陷，尤其是男嬰會出現生殖器缺陷。在其餘嬰兒中，有出生缺陷的比率為3.3%。

研究人員認為，如果小孩的父親在另一半受孕前3個月曾服用至少一種糖尿病處方藥，包括二甲雙胍或胰島素，胎兒可能會接觸到這些藥物。

研究人員說，還需要進行更多研究，但建議服用二甲雙胍的男性在試圖讓伴侶懷孕時，考慮服用另一款藥物。

南丹麥大學公共衛生教授、研究作者溫辛克（Maarten Wensink）告訴路透：「如果患者想改用另一款藥物，他們應該諮詢醫師。」他還說，治療第2型糖尿病的最佳方法還是生活型態介入，像是飲食改變與減重。

他又說：「這是可讓大家更優先關注父親健康的又一個理由。」

糖尿病 高血壓 醫學

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