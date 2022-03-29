美媒：俄羅斯侵烏 促使塞爾維亞持續向中國靠攏

圖為塞爾維亞總統武契奇(左)2019年訪中，與中國國家主席習近平會面。(Getty Images)

美國線上雜誌「外交家」（The Diplomat）上周一篇文章分析，俄羅斯 入侵烏克蘭 一事，給了東南歐國家塞爾維亞一個良機，繼續推動以中國取代俄羅斯為首要非西方夥伴國的政策。

俄烏戰爭打得如火如荼，塞爾維亞因與俄羅斯關係密切，也無法置身事外。塞爾維亞雖在聯合國大會投下贊成票，同意譴責俄羅斯入侵烏克蘭、支持烏克蘭領土完整的決議文，卻避免對俄羅斯實施經濟制裁。

塞爾維亞與俄國 的夥伴關係受到脅迫，相形之下，與中國的往來似乎就顯得自在。塞爾維亞早在俄烏戰爭發生前就開始執行以中國取代俄羅斯為首要非西方夥伴國的政策，戰事爆發後，更給了塞爾維亞一個繼續推動這項政策的機會。

塞爾維亞將於今年4月進入選舉周期，而這項政策讓中國成為塞爾維亞領導階層在國內宣傳的完美工具，因此更具吸引力。

至少從2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發開始，塞爾維亞就逐漸以中國取代俄羅斯為其東方最佳盟友。塞國總統武契奇（Aleksandar Vucic）為了感謝中國政府的醫療援助，親吻了五星旗，對於同樣給予塞國援助的俄羅斯卻沒那麼熱絡。

這個小插曲顯示中國掌握了俄國沒有的資源，也暴露出塞爾維亞和俄國之間暗藏的不信任。撇開斯拉夫民族和東正教的淵源不談，塞爾維亞和俄國的夥伴關係只是機會主義。莫斯科知道塞爾維亞只把俄國當作與西方交涉的籌碼，而塞爾維亞也擔心莫斯科會在與西方的大筆交易中出賣自己。

2020年，塞爾維亞爆發激烈的反封城抗議行動，親政府媒體指控親俄勢力懷著討好西方的意圖煽動群眾示威。同年，塞國政府在美國前總統川普政府協助下，試圖解決科索沃爭議。對俄羅斯來說，巴爾幹地區和塞爾維亞轉向美國，意味著莫斯科在這個區域失去籌碼。

美國現任總統拜登上任後，塞國不得不修復與莫斯科的部分關係，但雙方仍深深缺乏互信。不過，即使互相猜疑，塞國與俄國在打擊公民異議和「顏色革命」上仍有共同利益。

然而，俄烏戰爭讓塞爾維亞對俄羅斯的態度徹底轉變。一方面，塞國與西方世界密不可分，不僅周圍都是歐盟和北大西洋公約組織（NATO）成員國，最大的經濟夥伴也是歐盟，且塞國政府需要西方的政治默許才能安然掌權。

另一方面，塞爾維亞在聯合國討論科索沃爭議上仍指望俄羅斯的支持。塞國也很仰賴俄國的天然氣；2021年11月，兩國達成協議，俄方提供塞國為期6個月的天然氣優惠價，而塞國政府很需要這項政績來爭取連任。最重要的是，塞國領導階層很擔心疏遠俄羅斯會激怒國內大批親俄選民，引發政治危機。

相形之下，與中國的夥伴關係顯得較無顧慮，塞國政府也正採取行動。截至2021年底，中國在塞國投資金額超過30億歐元（約33億美元），同時，根據公開資料，中國對塞爾維亞的基礎建設貸款已逾80億歐元。塞國已向中國採購無人機，且有明顯跡象顯示，中國華為公司內附臉部辨識軟體的監控系統已被用來辨認塞國反政府示威人士的身分。

武契奇在2022年北京冬季奧運期間會晤了中國國家主席習近平，彰顯兩國「堅實如鐵」的友誼。武契奇一回國，就宣布兩國要在今年底之前簽署自由貿易協定，先將雙邊貿易規模擴大到一年80億美元，再到100億美元。

雖然這可能會導致塞國貿易逆差增加，並將本土製造商置於中國強大競爭對手的壓力之下，塞國領導階層仍希望藉此吸引外資。塞國與中國也達成新協議，中國將在塞國尼斯市（Nis）開設新的汽車零件廠，同時擴大克拉古耶瓦茨市（Kragujevac）座椅工廠的產能。雙方還規畫開通塞國首都貝爾格勒（Belgrade）到中國上海和北京的航線。

塞爾維亞的選舉政治對塞國與中國的關係有利。中國在當地的計畫讓塞國菁英得以剪綵，並吹噓自己鼓勵中資流入、撐住經濟；中國發起「一帶一路」計畫後，塞國政府也與中國企業簽署了數項建設計畫合約。

此外，中國國藥集團在塞國的疫苗生產設施預計很快就會完工。文章還提到，雖然塞爾維亞2020年9月在美國斡旋下簽署協議，同意排除不可信的業者提供的第5代行動通訊技術（5G）設備，明顯劍指華為，但塞國仍持續在除了5G之外的所有領域與華為合作。

塞爾維亞在俄羅斯與西方之間小心求取平衡的行為已不再安全，借用巴基斯坦對巴中關係的形容，中國在此時成了塞國政府的「萬用好友」。如果塞國經濟想要繼續利用歐盟資金，塞國政府就很可能不得不加入制裁俄羅斯的行列。

但這一切都無法與美中對立帶來的影響相提並論。塞爾維亞到目前為止一直避免在美中之間做出艱難選擇，舉例來說，塞國政府受限於前述2020年9月的協議，遲遲不展開5G頻譜招標事宜。俄烏戰爭爆發後，塞爾維亞在對俄關係上所做的艱難抉擇，很可能只是替未來先行預演。