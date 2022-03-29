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捷克總理費亞拉確診 將自主隔離7天

中央社布拉格29日綜合外電報導
圖為捷克總理費亞拉(右)15日與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(美聯社)
圖為捷克總理費亞拉(右)15日與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(美聯社)

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）今天宣布，他的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢結果呈陽性，接下來他將自主隔離7天。

58歲的費亞拉在推特（Twitter）發文表示：「我希望盡快重返工作崗位，至少也要能在家工作。」

費亞拉15日曾搭火車，與波蘭及斯洛維尼亞總理訪問烏克蘭首都基輔。

去年10月，費亞拉領導的右翼「人民民主黨」（ODS）和中間偏右的「傳統、責任與繁榮黨」（TOP 09）以及中間派「基督教民主黨」（Christian Democrats）所組成的「一起」（SPOLU）聯盟，以些微差距擊敗民粹主義富豪總理巴比斯（Andrej Babis）領導的「不滿公民行動」（ANO movement）。

選後「一起」聯盟又和「市長與獨立人士黨」（STAN）以及海盜黨（Pirate party）這兩個中間派政黨結盟，確保能在200席的國會占有108席的多數。

捷克總統齊曼（Milos Zeman）也曾確診染疫，他於去年10月10日緊急送醫治療肝臟疾病，11月25日出院當天，又因感染COVID-19被送回醫院接受治療。

民主黨 烏克蘭 篩檢

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