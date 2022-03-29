我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122

俄宣布 將大幅減少基輔和切爾尼戈夫周圍軍事活動

神隱多月 英國女王出席亡夫追思禮拜

中央社倫敦29日綜合外電報導
英國女王伊麗莎白二世神隱多月後，今天首度現身公開場合，參加在西敏寺舉行的亡夫菲立普親王感恩追思禮拜。(美聯社)
英國女王伊麗莎白二世神隱多月後，今天首度現身公開場合，參加在西敏寺舉行的亡夫菲立普親王感恩追思禮拜。(美聯社)

身體微恙的英國女王伊麗莎白二世神隱多月後，今天首度現身公開場合，參加在西敏寺舉行的亡夫菲立普親王感恩追思禮拜。菲立普親王去年以高齡99歲辭世。

下個月將滿96歲的女王自從去年10月底住院一晚後，就不曾出門現身高調公開活動。

英國女王由於身體狀況不佳，包括感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後仍有輕微後遺症，加上走路與久站都有困難，3月14日於最後一刻宣布不參加大英國協日（Commonwealth Day）慶祝活動。

白金漢宮今天在追思禮拜開始前約2小時，才證實女王將會出席。

與其他家族成員及賓客不同，女王從側邊入口進入西敏寺，拄著助行拐杖，在62歲二兒子安德魯王子協助下就座。

這是安德魯王子在美國的性侵民事訴訟達成和解後，首次公開露面。

安德魯王子和弟弟愛德華王子坐在第一排相鄰位置，他的大哥王儲查爾斯、姊姊安妮公主和女王則隔著走道坐在另一邊。

菲立普親王與女王結縭73載，去年4月9日逝世時，距離他滿百歲僅餘幾週。他逝世前不久曾因心臟疾病接受治療。

菲立普親王舉行葬禮的那段期間，英國仍實施嚴格防疫措施，受限於僅30人能出席葬禮，排練已久的葬禮計畫派不上用場，女王也僅能獨坐哀悼亡夫。

今天的追思禮拜則有1800人能夠出席，並有機會納入原訂計畫，包括進行講道、祈禱，並演奏菲立普親王親自挑選的音樂。

王室成員、外國王室代表與政要出席，加上傳統英格蘭教會禮拜，以及西敏寺外聚集的大批民眾，給人一種生活回歸常軌的印象。

但這對英國王室而言是發生許多事件的一年，也令人越來越感覺到一個時代似乎即將邁入尾聲。

大多數焦點都在女王的健康問題。她去年底在溫莎城堡招待世界領導人，又在卡地夫（Cardiff）的威爾斯議會開幕儀式發表演說後，卻傳出無預警住院。

醫師指示女王必須休息，她因此取消一系列重要活動，包括去年11月招待前來參加聯合國氣候峰會的各國領導人。

英國女王 菲立普親王 氣候峰會

上一則

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

延伸閱讀

安德魯「完了」恐恥辱度餘生 性侵和解金可能女王掏錢

安德魯「完了」恐恥辱度餘生 性侵和解金可能女王掏錢
英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生
安德魯王子「承認她受害」性侵案和解 估捐出千萬和解費

安德魯王子「承認她受害」性侵案和解 估捐出千萬和解費
安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

熱門新聞

豪宅示意圖。（取材自pixabay）

蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢

2022-03-23 18:12
圖為3月23日，烏克蘭消防員在基輔被砲擊毀壞的房屋內噴水情形。（美聯社）

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

2022-03-24 18:29
根據知情人士，草擬的俄烏停火協議，不包括俄羅斯原先對烏克蘭提出的三項核心要求：去納粹化、非軍事化、俄語保護。圖為烏克蘭軍3月28日開坦克進入最近自俄羅斯手裡奪回的Trostsyanets鎮。美聯社

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

2022-03-28 20:34
烏克蘭總統澤倫斯基21日晚間發表電視談話。歐新社

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

2022-03-22 17:51
烏克蘭海軍24日宣稱，俄羅斯占領的烏國東南部別爾江斯克（Berdyansk）港內，俄軍一艘大型登陸艦已經被毀。（取材自臉書）

俄占港口冒滾滾濃煙 烏克蘭海軍稱俄登陸艦被毀

2022-03-24 09:42
烏克蘭國家警察第一副總長阿布羅斯金正式表態，只要受困馬立波的孩童能夠獲准撤離，就願意向俄軍投降。畫面翻攝：Twitter/nexta_tv

交換孩子離開馬立波圍城 烏克蘭警察將軍願向俄軍投降

2022-03-25 07:07

超人氣

更多 >
丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉
俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟
加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜
她在量販店踩到葡萄滑倒 1個原因判店家免賠

她在量販店踩到葡萄滑倒 1個原因判店家免賠
威爾史密斯道歉 IG貼文向克里斯洛克說「我錯了」

威爾史密斯道歉 IG貼文向克里斯洛克說「我錯了」