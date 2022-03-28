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俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

該不該與普亭談停火 北約內部擺不平

編譯季晶晶／綜合外電
北約盟國討論俄烏可能的和平協議，內部出現戰略分歧。美聯社
北約盟國討論俄烏可能的和平協議，內部出現戰略分歧。美聯社

北約盟國討論俄烏和平協議的可能條款，內部出現戰略分歧。

彭博資訊報導，戰爭進入第二個月，對於烏克蘭認為哪些條件可以接受，尤其關於西方盟國可能提供的安全擔保，有一連串兩難困境。對於該再送哪些武器給烏克蘭、與俄羅斯總統普亭談有否助益，大西洋兩岸領導人也看法不一。

有些矛盾周末被公諸於眾。美國總統拜登說普亭不該繼續掌權，遭批評後退縮。法國總統馬克宏直言，不該以言語或行動讓情勢升級，現在的目標是透過外交手段達成停火，然後讓俄羅斯撤軍。

柏林的態度相似。德國總理蕭茲的發言人赫伯史揣特周一說，現在的優先事項是談成停火，讓殺戮停止。另外，蕭茲上周在北約峰會上呼籲切莫倉促行事，例如捨棄《北約—俄羅斯基本協定》。消息人士說，那樣作只有象徵性意義，無助於止戰。 

但根據彭博看到的文件，其他北約成員國相信，巴黎和柏林與克里姆林宮進行對話，會招致反效果，助長普亭氣焰。英國、波蘭，以及不含匈牙利在內的其他東歐國家，懷疑普亭協商的誠意。知情人士說，波蘭總統杜達在北約峰會詢問其他領袖，是否真心相信依普亭開的條件，談判能成功而且能被接受，杜達認為支持那些條件就是支持俄羅斯。

一名東歐國家外交官甚至說，敦促烏克蘭同意和平協議卻不要求俄軍全部撤出的人，是「在為普亭服務」，而那些積極聯繫普亭的人只是為了他們自己國內的選戰。

歐洲各國政府對是否該擴大制裁俄羅斯能源部門，也有立場相似的分歧。

盟國之間產生分歧的另一個領域是該把烏克蘭武裝到什麼程度，因為他們擔心普亭被逼到牆角，可能使用大規模毀滅性武器。英國、波羅的海國家和大部分東歐國家領袖呼籲，提供包括有防空戰力的更多武器給基輔。

法國官員則表示，送烏克蘭坦克和戰機是火上加油。知悉莫斯科想法的消息人士說，公開排除提供坦克的馬克宏，較能避免情勢升級。但澤倫斯基指法國畏懼俄羅斯，英國首相強生「幫比較多的忙」。

普亭 俄羅斯 烏克蘭

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