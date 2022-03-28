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俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

編譯季晶晶／綜合外電
根據知情人士，草擬的俄烏停火協議，不包括俄羅斯原先對烏克蘭提出的三項核心要求：去納粹化、非軍事化、俄語保護。圖為烏克蘭軍3月28日開坦克進入最近自俄羅斯手裡奪回的Trostsyanets鎮。美聯社
根據知情人士，草擬的俄烏停火協議，不包括俄羅斯原先對烏克蘭提出的三項核心要求：去納粹化、非軍事化、俄語保護。圖為烏克蘭軍3月28日開坦克進入最近自俄羅斯手裡奪回的Trostsyanets鎮。美聯社

英國的金融時報根據四名知情人士的說法報導，對於俄烏談判，俄羅斯不再要求烏克蘭「去納粹化」，並準備允許基輔可加入歐盟，如果烏克蘭維持軍事上不結盟的話。

因為未定案而要求匿名的知情人士說，莫斯科和基輔正在討論暫停敵對行動，這是可能達成的協議其中一部分，該協議還包括烏克蘭放棄加入北約的努力，換取安全擔保以及可能加入歐盟的前景。

草擬的停火文件不包括對俄羅斯原先三項核心要求的討論——去納粹化、非軍事化，以及在烏克蘭境內對俄語提供法律保護。

俄烏雙方代表周二要在伊斯坦堡會面，進行第四輪談判。俄方讓步時值長達一個月的入侵行動大致停滯，因烏克蘭超乎預期激烈抵抗以及俄軍後勤缺失。

但烏克蘭和西方支持者仍對俄羅斯總統普亭的意圖抱持懷疑，擔心他可能利用談判當煙霧彈，整頓軍隊以重啟攻勢。一位知悉談判情況的人士說，烏克蘭憂慮俄羅斯幾乎天天都在改變立場。

除放棄加入北約外，考慮中的協議也包括烏克蘭不能發展核武或允許外國設立軍事基地。作為交換，烏克蘭將自美國、英國、加拿大、法國、德國、義大利、波蘭、以色列和土耳其等國獲得「幾近北約憲章第五條」的承諾——如果遭遇攻擊，他們會出面救援。

然而，澤倫斯基說，任何協議都必須經擔保國家同意並由他們的議會批准。知情人士說，這些準擔保國還沒有同意維護烏克蘭的安全。但基輔談判代表、國會議員阿拉哈米亞（David Arakhamia）說：「我們目前沒碰到有人反對。」

澤倫斯基表示，烏克蘭再過幾個月會就停火協議舉行公投，然後才修憲，整個過程可能需要至少一年。

考量中的公報草案將最大癥結點——烏克蘭試圖奪回自2014年來被俄羅斯占領的土地——留待普亭和澤倫斯基未來再討論。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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