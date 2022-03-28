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G7拒用盧布買俄天然氣 德經長：普亭此招 走投無路

中央社／柏林28日專電
針對俄羅斯要求改用盧布支付俄國的天然氣，德國今天代表七大工業國集團（G7）正式回絕，德國經濟暨能源部長哈柏克直言，俄國總統普亭走投無路才會提出這樣的要求。（路透）
針對俄羅斯要求改用盧布支付俄國的天然氣，德國今天代表七大工業國集團（G7）正式回絕，德國經濟暨能源部長哈柏克直言，俄國總統普亭走投無路才會提出這樣的要求。（路透）

針對俄羅斯要求改用盧布支付俄國天然氣德國今天代表七大工業國集團（G7）正式回絕，德國經濟暨能源部長哈柏克直言，俄國總統普亭走投無路才會提出這樣的要求。

哈柏克（Robert Habeck）在G7能源部長會議後表示，G7成員國一致認為，俄方要求用盧布支付天然氣是「單方面的決定，明顯違約」，相關企業必須遵守合約，「用盧布支付是無法接受的事」。

G7成員包括美國、英國、法國、義大利、日本、加拿大、德國等7個主要工業國家，德國是今年的輪值主席國。

普亭（Vladimir Putin）上周宣布，「不友善國家」購買俄國天然氣必須改用盧布支付。「不友善國家」指的是參與制裁俄羅斯的國家，所有的G7和歐盟成員國都在名單上。

各國向俄國購買天然氣，一般用歐元或美元支付。哈柏克認為，普亭走投無路才會提出這樣的要求，他強調G7團結一致，不會被普亭分化。

不過，歐洲國家高度仰賴俄羅斯的天然氣，如果俄國以沒用盧布支付為由中斷供應，將對歐洲的民生和經濟帶來衝擊。

對此，哈柏克回應，德國已對所有可能發生的情況有所準備。

哈柏克批評俄國出兵烏克蘭「破壞全球的和平與秩序」，認為「俄國是不可靠的供應商」，有必要減少對俄羅斯天然氣、煤炭和原油的依賴。

德國與俄國的能源關係長達半世紀，目前德國的天然氣和煙煤有一半、原油有1/3來自俄羅斯。

不過，俄羅斯軍隊2月24日悍然入侵烏克蘭，刺激德國結束對俄國能源的依賴，其中煙煤和原油今年底前就不再從俄國進口，天然氣預計2024年可擺脫對俄國的依賴。

俄國 德國 天然氣

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