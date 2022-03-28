我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭不能繼續掌權？ 拜登：我是義憤填膺不是改變政策

威爾史密斯奧斯卡動粗 名流反應不一

克宮打壓烏戰報導 俄獨立新聞台從境外傳遞真相

中央社紐約27日綜合外電報導
「雨」（Dozhd）頻道內容目前主要只能在它的YouTube頻道收看。 路透
「雨」（Dozhd）頻道內容目前主要只能在它的YouTube頻道收看。 路透

俄羅斯獨立新聞台「雨」3月初停止在莫斯科運作，因克里姆林宮立嚴厲「假新聞」法，實際令報導烏克蘭戰爭真相構成犯罪。但頻道的靈魂人物夫妻檔繼續想辦法從境外報導事實。

由於俄羅斯當局打壓境內獨立媒體，「雨」（Dozhd）的總編輯濟亞德科（Tykhon Dzyadko）和特派員妻子科崔卡澤（Ekaterina Kotrikadze）先逃到土耳其的伊斯坦堡，再轉往俄羅斯鄰國喬治亞。

科崔卡澤27日在美國有線電視新聞網（CNN）節目「可靠消息來源」（Reliable Sources）當中表示：「如果你稱呼這場戰爭是戰爭，如果你引述（烏克蘭）總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的話，你就面臨最高15年徒刑。也就是你如果報導真相（就會有罪）。所以我們別無選擇。」

「雨」頻道內容目前主要只能在它的YouTube頻道收看。不過濟亞德科說，儘管俄羅斯政府想盡辦法控制民眾取得資訊管道，仍有許多俄國人觀看「雨」的新聞直播。

科崔卡澤表示：「民眾渴望獨立於俄羅斯當局政治宣傳機器的另一個資訊來源。」她說，克里姆林宮「獨裁政權」宣稱大多數俄國人支持所謂在烏克蘭的「特殊行動」，這「不是事實」。

「許多人在社群媒體直接傳訊息給我們，或是在我們的報導下方留言，人數多到令我吃驚。」

即便在俄羅斯從事新聞報導如此危險，但科崔卡澤和濟亞德科皆表示，他們無法想像自己從事其他行業。

濟亞德科表示：「對於我們成立12多年來一直支持我們的觀眾，我們負有巨大責任。」

俄羅斯 烏克蘭 俄國

上一則

普亭不能繼續掌權？ 拜登：我是義憤填膺不是改變政策

延伸閱讀

俄烏即將再和談 美稱普亭此刻似不願妥協

俄烏即將再和談 美稱普亭此刻似不願妥協
哈佛教授：速頒諾貝爾和平獎給烏克蘭總統 增加普亭暗殺難度

哈佛教授：速頒諾貝爾和平獎給烏克蘭總統 增加普亭暗殺難度

烏指普亭想分割烏克蘭 採南北韓模式 一分為二

烏指普亭想分割烏克蘭 採南北韓模式 一分為二
讓步？澤倫斯基：烏願成中立國 就頓巴斯地位與俄談判

讓步？澤倫斯基：烏願成中立國 就頓巴斯地位與俄談判

熱門新聞

豪宅示意圖。（取材自pixabay）

蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢

2022-03-23 18:12
圖為3月23日，烏克蘭消防員在基輔被砲擊毀壞的房屋內噴水情形。（美聯社）

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

2022-03-24 18:29
烏克蘭總統澤倫斯基21日晚間發表電視談話。歐新社

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

2022-03-22 17:51
俄羅斯2月24日軍事入侵烏克蘭，但俄軍未能迅速取得對烏克蘭的勝利，有外媒報導指出，美國政府官員認為俄國總統普亭（Vladimir Putin）正轉向「B計劃」。美聯社

俄攻烏克蘭閃電戰失敗 美估普亭轉向B計畫聲索領土

2022-03-21 13:18
烏克蘭海軍24日宣稱，俄羅斯占領的烏國東南部別爾江斯克（Berdyansk）港內，俄軍一艘大型登陸艦已經被毀。（取材自臉書）

俄占港口冒滾滾濃煙 烏克蘭海軍稱俄登陸艦被毀

2022-03-24 09:42
普亭與卡巴耶娃。路透資料照片

罪不及妻孥？瑞士連署要求遣送普亭緋聞對象與女兒

2022-03-22 07:21

超人氣

更多 >
奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄
收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力
奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」
美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢
奧斯卡得獎完整名單出爐 最佳電影「樂動心旋律」

奧斯卡得獎完整名單出爐 最佳電影「樂動心旋律」