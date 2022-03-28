哈薩克主持人臉書貼文扯普亭入侵 遭電台解職

哈薩克 一家電台主持人在臉書與人爭辯時，留言「如果你說太多，我們就要叫弗拉大叔（俄羅斯 總統普亭暱稱）來了」，暗指俄國 可能攻打哈薩克，她隨後遭到解職。

哈薩克曾是蘇聯加盟共和國，和俄羅斯共有全世界第二長的陸地邊境，並與莫斯科維持緊密政經關係，參與俄國領導的貿易和軍事組織。

哈薩克有眾多俄羅斯裔民眾，因此俄國入侵烏克蘭激起網路上支持與反對雙方激烈辯論。

Europa Plus Kazakhstan電台在接到民眾抱怨後，與在臉書（Facebook）發文的主持人潘諾娃（Lyubov Panova）切割，並於今天宣布與她解除合約。

路透社無法立即連繫上潘諾娃就此事置評。

「弗拉」（Vova）是普亭名字「弗拉基米爾」（Vladimir）暱稱。潘諾娃是在臉書遭人批評她支持俄羅斯與普亭的立場，隨後留言反擊。

哈薩克副檢察總長迪巴耶夫（Bulat Dembayev）曾發布聲明，警告民眾不要在社群網路發表呼籲哈薩克加入俄烏戰爭，或是會引發種族仇恨的評論。

他表示：「甚至還有部分網民，包括哈薩克民眾…會發出分裂主義口號，危害我國的領土完整性。」他並警告，這麼做已經觸法。

哈薩克迄今都避免批評俄羅斯入侵烏克蘭，但哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）這個月表示，所有國家都應該嚴格遵守聯合國憲章的規範與原則。

哈薩克副外交部長瓦西連科（Roman Vasilenko）接受德國「世界報」（Die Welt）訪問時則表示，歡迎所有離開俄國的企業到哈薩克生產。他並說，哈薩克在新「鐵幕」出現的時候，可不希望站錯邊。

根據今天發刊的「世界報」，瓦西連科表示：「如果新鐵幕將要落下，我們可不希望站在後面。」西方國家在冷戰時期以「鐵幕」稱呼區分東歐與西歐國家的界線。